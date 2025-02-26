21:10  25 февраля
Элитный отдых во время войны: где прячутся украинские олигархи, депутаты и чиновники
07:28  26 февраля
В сети показали момент попадания "Шахеда" в дом под Киевом
20:17  25 февраля
В Киеве ребенок внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса микроавтобуса: видео момента ДТП
UA | RU
UA | RU
Сергей Фурса Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital info@regionews.ua
26 февраля 2025, 11:28

Соглашение о недрах: как гоп-стоп Трампа превратился в "Будапештский меморандум"

26 февраля 2025, 11:28
Читайте також українською мовою
Если то, что мы видим в печати правда, то благодаря стараниям украинской команды переговорщиков гоп-стоп Трампа с соглашением о недрах таки превратился в Будапештский меморандум.
Если то, что мы видим в печати правда, то благодаря стараниям украинской команды переговорщиков гоп-стоп Трампа с соглашением о недрах таки превратился в Будапештский меморандум.
фото: president.gov.ua
Читайте також
українською мовою

То есть абсолютно пустая бумажка, которая никого ни к чему не обязывает, но позволяет Трампу хвастаться очередной победой.

Так что Зеленскому можно смело ехать в Вашингтон, подписывать соглашение, трогать Трампа за коленку, ласкать его эго и слушать о величайшем переговорщике в истории, вспоминая слова сенсея "там где вы учились, я преподавал".

Похоже, если бы провели еще один раунд переговоров, Трамп бы еще должен остался.

Хотя и так неплохо получилось. По крайней мере, сигнал об инвестировании в Украину будет провозглашен на самом высоком уровне. И бесплатно.

Спасибо, конечно, всем неравнодушным чиновникам и достойникам, которые призывали закрыть глаза и подписывать, что дают. И реальная благодарность нашим европейским друзьям, готовым поддержать.

Единственное, что пугает, это Трамп так же с Путиным переговоры ведет, как Украину отжать пытался.

Дональд Трамп США дипломатия полезные ископаемые договор
Трамп говорит, что уже 28 февраля может встретиться с Зеленским
26 февраля 2025, 10:56
Украина и США согласовали условия договора о полезных ископаемых: СМИ привели детали документа
25 февраля 2025, 21:06
ЕС предложил Украине свое соглашение по редкоземельным металлам
25 февраля 2025, 10:21
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
В Тернопольской области будут судить работников ТКЦ, которые зарабатывали на военнообязанных до 150 тысяч долларов в месяц
26 февраля 2025, 12:11
Армия РФ ударила по Глухову КАБом: ранен мужчина
26 февраля 2025, 12:07
Ночная атака на Киевщину: возросло количество жертв
26 февраля 2025, 11:50
В Черновцах неизвестная женщина похитила гильзы и монету из могилы защитника
26 февраля 2025, 11:47
В двух регионах применяют аварийные отключения электроэнергии, — Укрэнерго
26 февраля 2025, 11:30
В Запорожье прогремел взрыв
26 февраля 2025, 11:11
Россияне накрыли из артиллерии дома в пригороде Херсона: ранена женщина
26 февраля 2025, 11:00
Трамп говорит, что уже 28 февраля может встретиться с Зеленским
26 февраля 2025, 10:56
В Киеве полсотни жилых домов остались без тепла
26 февраля 2025, 10:36
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Все публикации »
Денис Прокопенко
Виктор Шлинчак
Татьяна Даниленко
Все блоги »