Соглашение о недрах: как гоп-стоп Трампа превратился в "Будапештский меморандум"

Если то, что мы видим в печати правда, то благодаря стараниям украинской команды переговорщиков гоп-стоп Трампа с соглашением о недрах таки превратился в Будапештский меморандум.

Если то, что мы видим в печати правда, то благодаря стараниям украинской команды переговорщиков гоп-стоп Трампа с соглашением о недрах таки превратился в Будапештский меморандум.

фото: president.gov.ua

То есть абсолютно пустая бумажка, которая никого ни к чему не обязывает, но позволяет Трампу хвастаться очередной победой. Так что Зеленскому можно смело ехать в Вашингтон, подписывать соглашение, трогать Трампа за коленку, ласкать его эго и слушать о величайшем переговорщике в истории, вспоминая слова сенсея "там где вы учились, я преподавал". Похоже, если бы провели еще один раунд переговоров, Трамп бы еще должен остался. Хотя и так неплохо получилось. По крайней мере, сигнал об инвестировании в Украину будет провозглашен на самом высоком уровне. И бесплатно. Спасибо, конечно, всем неравнодушным чиновникам и достойникам, которые призывали закрыть глаза и подписывать, что дают. И реальная благодарность нашим европейским друзьям, готовым поддержать. Единственное, что пугает, это Трамп так же с Путиным переговоры ведет, как Украину отжать пытался.

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