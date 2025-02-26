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Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital info@regionews.ua
26 лютого 2025, 11:28

Угода про надра: як гоп-стоп Трампа перетворився на "Будапештський меморандум"

26 лютого 2025, 11:28
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Якщо те, що ми бачимо в пресі правда, то завдяки старанням української команди перемовників гоп-стоп Трампа з угодою про надра таки перетворився на Будапештський меморандум.
Якщо те, що ми бачимо в пресі правда, то завдяки старанням української команди перемовників гоп-стоп Трампа з угодою про надра таки перетворився на Будапештський меморандум.
фото: president.gov.ua
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Тобто абсолютно порожній папірець, який нікого ні до чого не забовʼязує, але дозволяє Трампу хвалитися черговою перемогою.

Так що Зеленському можна сміливо їхати в Вашингтон, підписувати угоду, трогати Трампа за колінку, ласкати його его і слухати про найвеличнішого перемовника в історїї, згадуючи слова сенсея "там де ви навчались, я викладав".

Схоже, якби провели ще один раунд перемовин, то Трамп би ще винен лишився.

Хоча і так непогано вийшло. Принаймні сигнал про інвестування в Україну буде проголошено на самому високому рівні. І безкоштовно.

Дякуємо, звісно, всім небайдужим можновладцям і достойникам, які закликали закрити очі і підписувати, що дають. І реальна вдячність нашим європейським друзям, що готові були підтримати.

Єдине, що лякає, це ж Трамп так само з Путіним перемовини веде, як Україну віджати намагався.

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