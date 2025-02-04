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Сергей Фурса Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital info@regionews.ua
04 февраля 2025, 13:52

Убийство военного в Полтаве: когда российские нарративы стали нормой

04 февраля 2025, 13:52
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Триумф россиян в Полтавской области …и речь не о ракетном обстреле, целями которого на Полтавщине были элементы газовой инфраструктуры и жилые дома. Речь об убийстве военнослужащего ТЦК, сопровождавшего мобилизованных
Триумф россиян в Полтавской области …и речь не о ракетном обстреле, целями которого на Полтавщине были элементы газовой инфраструктуры и жилые дома. Речь об убийстве военнослужащего ТЦК, сопровождавшего мобилизованных
фото: Facebook
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Россияне ликуют и потому, что это произошло, и потому, что они сделали все, чтобы это произошло, и потому, что многие украинцы готовы радоваться или сочувствовать убийцам. Убийцы украинского солдата. И это все результат очень эффективности российской пропаганды, которую охотно хавают простые украинцы. Которые на этой неделе радовались и остановкам грантовой помощи для Украины. И убийству украинского солдата. Слишком много российских нарративов во время войны с Россией. Это путь к поражению. И надо признать, что проигрываем в головах, чтобы это изменить.

Почему это стало возможно? Ибо во-первых, российская пропаганда и полезные идиоты из Украины навязали образ плохих работников ТЦК, врагов простых украинцев. Просто потому, что ТЦК исполняет закон. Пытаясь спасти мобилизацию, экзамен на которую провалило украинское общество. Которое не только терпит уклонение от мобилизации, но, похоже, воспринимает уже его как геройство.

Россияне смогли построить конструкт "свой чужой" не по линии российских оккупационных войск против украинского народа, а украинская армия против украинского народа.

Было много случаев, когда неравнодушные граждане отбивали своих от чужих. И общество это терпело. Государство это прощало, хотя нужно было сразу жестко наказывать. Напоминая забывшим, что в стране война. И все эти вещи активно распространяла российская пропаганда, российские муртады и полезные украинские идиоты. Нормализуя действия. Нормализуя нарушение закона и применение силы к украинским военным. Этот вопрос, когда будет применено оружие, был только вопросом времени. Все это шло.

И не нужно еще помогать российской пропаганде и рассказывать, что это результат работы ТЦК. Ибо нет. ТЦК работает по всей стране, уже мобилизовано почти миллион человек. И конечно, что в таких условиях находится место и для ошибок и для человеческого фактора. И эти ошибки стократно раздувают россияне. И, конечно, в ТЦК есть коррупция. Ведь если страна вся пропитана коррупцией было бы странно, если бы часть государственного аппарата не имела. Но в общем ТЦК просто делает свою работу и большинство видео, которые увлеченно распространяют россияне и полезные идиоты связаны с тем, что именно потенциальные мобилизованные, нарушающие закон люди начинают быковать. И провоцировать.

А реакция большого числа общества провоцирует новые трагедии. Тем более теперь военные ТЦК будут знать, что границы нет и их жизни есть угроза. Как будто они не в тылу, среди своих, а на фронте и перед ними россияне. Свои, оказывается, могут стрелять в спину. Не только словами. А и пулями.

Да, надо найти и быстро наказать всех виновных за трагедию в Полтаве. Но этого недостаточно. Общество и государство должны перестать терпеть высмеивание украинской армии на примере ТЦК, государство и общество должны зачистить информационное пространство от вражеской пропаганды, направленной против украинского солдата. Ибо идет война. И слишком долго сохраняли чувства именно гражданских. Потому что их больше? Ибо они потом голосуют?

И да, естественно бояться мобилизации. Человек такое существо. Поэтому легко понять, когда люди нарушают закон, прячутся, избегают встречи с ТЦК. Но при этом следует понимать, что такие люди нарушают закон. И если они попадаются, то скорая мобилизация является платой за эти нарушения. И методы, примененные ТЦК, не от хорошей жизни. А скорее от слабой институциональной способности государства. Наше общее государство.

А поддерживать российскую пропаганду, направленную на срыв мобилизации неестественно. Всем. От простых граждан к народным депутатам. Ибо именно вы тогда нажали на курок и убили украинского воина. И именно вы даете надежду Путину, что Украина может упасть к его ногам. Просто потому, что на фронте в один день окажется слишком мало солдат. И потому Путин идет вперед. И потому не останавливается. И потому убивает и убивает. Он будет идти не пока надеется захватить дополнительные километры. Потому что эти километры для него ничего не значат. Он будет идти, пока будет видеть, что продвигается в мозгах украинского общества.

И сегодня Путин торжествует. Потому что убивать украинских солдат уже начали сами украинцы. Которых он вдохновил. Использовал их страхи. И глупости.

Полтавская область война ТЦК убийство военный
 
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