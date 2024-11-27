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Сергей Фурса Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital info@regionews.ua
27 ноября 2024, 12:19

Если мировая война и началась, то она точно не третья

27 ноября 2024, 12:19
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Если вы действительно считаете, что в Украине началась мировая война, то, по крайней мере, не называйте ее третьей. Потому что это какая-то десятая мировая война.
Если вы действительно считаете, что в Украине началась мировая война, то, по крайней мере, не называйте ее третьей. Потому что это какая-то десятая мировая война.
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Ибо после завершения второй мировой войны было уже много конфликтов, где одно из крупных ядерных государств воевало, а противную сторону поддерживали другие крупные ядерные государства. И там, кстати, частенько участвовали северокорейские солдаты. Потому что больше КНДР ничего экспортировать не умеет.

Корейская война, Вьетнам, Афганистан, арабо-израильские войны, какие-то африканские зарубы. Это всегда прямое или косвенное участие ключевых государств. Кто-то воюет, кто-то снабжает противника оружием, кто-то посылает деньги и наемников, кто-то обеспечивает прикрытие в Совете Безопасности ООН. Просто обычно это было далеко от Украины. А теперь напали на нас. Но это было уже.

И действительно, психологически хочется, чтобы это была не только наша проблема. Это естественно. Но это не меняет сущности. Прямого противостояния, армия на армию, ядерных держав нет. И они очень хотят, чтобы этого не произошло. Чтобы это осталось именно нашей проблемой.

Поэтому противостояние остается холодным. Как было во время холодной войны.

Поэтому если вы не считаете войну во Вьетнаме мировой войной, то не следует называть нашу войну такой.

И действительно ли Китай і Россия враги Западного мира? Конечно. Но так же и СССР был врагом. Атаковал пропагандой. Но это не делало конфликты в те времена мировыми войнами. СССР вторгался в Афганистан, СССР получил санкции, США снабжало оружие моджахедам. Была ли это мировая война? Вопрос риторический.

Желание назвать это мировой войной понятно. Это очень схоже с ситуацией, когда периодически появляется некий проходимец, называющий себя пророком, и заводит речь о конце света. И люди верят. Люди хотят верить. Это же приятно думать, что ты живешь в это время, когда случаются определяющие события. Приятно быть в центре внимания. Но апокалипсиса пока не произошло.

И понятно, почему о мировой войне говорит Залужный. Потому что он работает над поддержкой Украины. И нам нужно внимание. Нам нужно, чтобы британцы сочли эту войну и своим риском. Но ведь не надо нам становиться жертвой своей пропаганды. Потому что это создает ожидание. А неоправданные ожидания приводят к очень значительным разочарованиям.

Россия Украина война Залужный Валерий Федорович
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