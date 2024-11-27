10:27  27 листопада
Стало відомо, коли у Києві встановлять головну ялинку
08:28  27 листопада
Житель Київщини випадково вистрелив з мисливської рушниці у дружину
23:56  26 листопада
Скільки заробила Тетяна Крупа на посаді голови Хмельницької МСЕК: дані НАБУ
UA | RU
UA | RU
Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital info@regionews.ua
27 листопада 2024, 12:19

Якщо світова війна і почалася, то вона точно не третя

27 листопада 2024, 12:19
Читайте также на русском языке
Якщо ви дійсно вважаєте, що в Україні почалась світова війна, то принаймні не називайте її третьою. Бо тоді це якась десята світова війна.
Якщо ви дійсно вважаєте, що в Україні почалась світова війна, то принаймні не називайте її третьою. Бо тоді це якась десята світова війна.
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

Бо після завершення другої світової війни було вже багато конфліктів, де одна з великих ядерних держав воювала, а противну сторону підтримували інші великі ядерні держави. І там, до речі, частенько брали участь північнокорейські солдати. Бо більше КНДР нічого експортувати не вміє.

Корейська війна, В’єтнам, Афганістан, арабо-ізраїльські війни, якісь африканські заруби. Це завжди пряма чи опосередкована участь ключових держав. Хтось воює, хтось постачає противнику зброю, хтось посилає гроші і найманців, хтось забезпечує прикриття в Раді Безпеки ООН. Просто зазвичай це було далеко від України. А тепер напали на нас. Але це було вже.

І дійсно психологічно хочеться, щоб це була не тільки наша проблема. Хочеться, щоб це було важливо для всього світу так само як важливе для нас. Це природно. Але це не змінює суті. Прямого протистояння, армія на армію, ядерних держав немає. І вони дуже хочуть, щоб цього не сталось. Щоб це лишилось саме нашою проблемою. І ми б на їх місці поводили себе так само.

Тому протистояння залишається холодним. Як було під час холодної війни. І наш випадок є унікальним лиш тому, що війна відбувається безпосередньо у Європі. Тому навіть німецькі міністри називають російську агресією більше ніж регіональним конфліктом. Бо це все ближче. Але не більше.

Тому якщо ви не вважаєте війну у В’єтнамі світовою війною, то не слід називати нашу війну такою. А якщо вважаєте, то це точно не третя світова, а якась десята.

І чи Китай та Росія вороги Західного світу? Та звісно. Але так само і СРСР був ворогом. Атакував пропагандою. Але це не робило конфлікти у ті часи світовими війнами. СРСР вторгався у Афганістан, СРСР отримав санкції, США постачало зброю моджахедам. Чи була це світова війна? Питання риторичне.

Бажання назвати це світовою війною зрозуміло. Це дуже схоже із ситуацією, коли періодично з'являється якісь пройдисвіт, що називає себе пророком, і заводить мову про кінець світу. І люди вірять. Люди хочуть вірити. Це ж приємно думати, що саме ти живеш у цей час, коли стаються визначальні події. Приємно бути в центрі уваги. Але апокаліпсису поки що не сталось.

І зрозуміло, чому про світову війну каже Залужний. Бо він працює над підтримкою України. І нам потрібна увага. Нам потрібно, щоб британці вважали цю війну і своїм ризиком. Але ж не треба нам ставати жертвою своєї пропаганди. Бо це створює очікування. А невиправдані очікування призводять до дуже значних розчарувань.

Росія Україна війна Залужний Валерій Федорович
Армія РФ використовує стратегічні літаки, які Україна віддала у 1999 році, — "Схеми"
26 листопада 2024, 20:32
Всі новини »
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
У Харкові судитимуть чоловіка за розголошення місця дислокації військових
27 листопада 2024, 13:12
Глава фракції "Слуга народу"! разом із депутатом ОПЗЖ здійснив поїздку на Закарпаття: деталі розслідування
27 листопада 2024, 12:55
Зеленський показав, як Сили оборони вночі збивають російські "шахеди"
27 листопада 2024, 12:45
Радбез ООН скликає екстрене засідання через російські обстріли України
27 листопада 2024, 12:37
Харківщина за підтримки UNICEF розробила перший в Україні чат-бот "Турботик"
27 листопада 2024, 12:25
В Україні презентували нові 5 гривень: як вони виглядають
27 листопада 2024, 12:05
На Запоріжжі росіяни атакували автомобіль, який віз хліб у прифронтові села: водія ушпиталили
27 листопада 2024, 11:58
Україна отримала фінансову допомогу в $4,8 млрд від Світового банку
27 листопада 2024, 11:47
Росіяни обстріляли Херсон: поранена жінка
27 листопада 2024, 11:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Всі публікації »
Тимофій Милованов
Олександр Коваленко
Вадим Денисенко
Всі блоги »