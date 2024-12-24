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Православная церковь Украины Религиозная организация info@regionews.ua
24 декабря 2024, 14:42

Традиции Рождественского сочельника

24 декабря 2024, 14:42
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Рождественский сочельник в церковной традиции называется Вечером Рождества Христова. Это последний день предпраздника Рождества Христова, завершающего 40-дневный Рождественский пост, отличающийся особым богослужением и неповторимой атмосферой в наших храмах.
Рождественский сочельник в церковной традиции называется Вечером Рождества Христова. Это последний день предпраздника Рождества Христова, завершающего 40-дневный Рождественский пост, отличающийся особым богослужением и неповторимой атмосферой в наших храмах.
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Уставные службы этого дня будут составлять великие времена и изобразительные, после чего будет совершаться Литургия по чину святителя Василия Великого. Облачение священнослужителей в этот день будет белого цвета, что будет символизировать нетварный Божественный Свет, духовную чистоту.

Для украинских семей Рождественский сочельник является одним из самых любимых праздников, богатый добрыми и старинными традициями. По возможности каждой семьи, украинцы готовят ужин из 12-ти блюд, приглашают родню к праздничному столу и носят родителям "ужин". Среди блюд праздничного ужина обязательно должно быть кутья или колыво. Это вареная пшеница с медом и маком, которую обычно потребляют первой. Пшеница, как зерно, ежегодно оживает, поэтому символ вечности, мед – символ вечного счастья святых в Царстве Божьем, мак – символ рода.

После завершения богослужения и появления первой звезды на небе, напоминающей нам о Вифлеемской звезде, возвестившей миру о Рождении Сына Божьего, христианская семья садится ужинать. Начинает раздаваться коляда, прославляя приход в мир нашего Спасителя и желая людям добра и мира.

К сожалению, во время войны россия отобрала у нас и эту возможность безопасного теплого семейного празднования, чествования древних рождественских традиций. Но знаем и верим, что жизнь всегда побеждает смерть, свет побеждает тьму, а правда – ложь. Поэтому с Божьей помощью Украина обязательно победит российскую империю зла. Ибо Христос родился и победил зло.

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