Традиції Різдвяного святвечора

Різдвяний святвечір у церковній традиції має назву Навечір’я Різдва Христового. Це останній день передсвята Різдва Христового, який завершує 40-денний Різдвяний піст, вирізняється особливим богослужінням і неповторною атмосферою у наших храмах.

Різдвяний святвечір у церковній традиції має назву Навечір’я Різдва Христового. Це останній день передсвята Різдва Христового, який завершує 40-денний Різдвяний піст, вирізняється особливим богослужінням і неповторною атмосферою у наших храмах.

Уставні відправи цього дня складатимуть великі часи та зображальні, після чого буде звершуватись Літургія за чином святителя Василія Великого. Облачення священнослужителів в цей день буде білого кольору, що символізуватиме нетварне Божественне Світло, духовну чистоту. Для українських родин Різдвяний святвечір є одним з найулюбленіших свят, багатий на добрі й старовинні традиції. За спроможністю кожної родини, українці готують вечерю із 12-ти страв, запрошують рідню до святкового столу і носять батькам "вечерю". Серед страв святкової вечері обов’язково має бути кутя, або коливо. Це варена пшениця з медом і маком, яку зазвичай споживають першою. Пшениця, як зерно, щороку оживає, тому є символом вічності, мед – символ вічного щастя святих у Царстві Божому, мак – символ роду. Після завершення богослужіння та появи першої зірки на небі, яка нагадує нам про Вифлеємську зорю, що сповістила світові про Народження Сина Божого, християнська сім’я сідає вечеряти. Починає лунати коляда, прославляючи прихід у світ нашого Спасителя та бажаючи людям добра і миру. На жаль, в час війни росія відібрала в нас і цю можливість безпечного теплого родинного святкування, вшанування давніх різдвяних традицій. Але знаємо і віримо, що життя завжди перемагає смерть, світло перемагає темряву, а правда – брехню. Тому з Божою допомогою Україна обов’язково переможе російську імперію зла. Бо Христос народився і переміг зло.

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