Круговорот "кумиров" в украинской политике

Что мне больше всего у нас нравится - это то, как у нас быстро генерируют "кумиров", и затем превращают их в "антикумиров". А потом - в противоположном направлении

Что мне больше всего у нас нравится - это то, как у нас быстро генерируют "кумиров", и затем превращают их в "антикумиров". А потом - в противоположном направлении

К примеру, сейчас все с большим интересом наблюдают за многочисленными перебежчиками из "Слуги народы". Еще вчера они себе спокойно, без малейших проблем избирались от силы Зеленского в парламент. А теперь "режут правду" как тот же Гео Лерос. Он, кстати, когда был советником в КГГА с 2014 года - не видел там никакой коррупции и злоупотреблений. Затем был советником Зеленского, и тоже в его офисе проблем или коррупции не видел. А потом - "прозрел". Ну и теперь такие как он - "герои" для всех противников Зеленского. Интересно только, а когда они, собственно, "прозрели"? Не в момент открытия против них уголовных производств? Ну реально интересно, как он так прекрасно сумел заработать за последний год 20 млн гривен? Отважной борьбой с коррупцией? Как по мне абсолютно очевидно, что здесь мы имеем дело с политическими разборками и выяснением отношений между определенными группами. Интересы этих групп не имеют малейшего отношения к интересам общества. Но ясно, что выгоднее это представить как некое "обнародование страшных секретов" и разнообразных "тайных пленок". Относительно последних, к слову, совсем не ясно, кто и зачем их записывал? Ну и самое главное. Последнее, что надо делать, это делать из этих "обличителей" кумиров и "политических лидеров". Здесь нет никакого политического лидерства. Только попытки вписать собственные проблемы и конфликты в контекст чего-то "общенационального" и важного.

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