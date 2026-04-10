Верховная Рада миллионеров приняла закон об отчуждении имущества за долги

Вроде бы ничего нового: изъятие или продажа жилья за долги будет происходить, как и принято, по решению суда

Вроде бы ничего нового: изъятие или продажа жилья за долги будет происходить, как и принято, по решению суда

иллюстративное фото: из открытых источников

Та же Верховная Рада миллионеров утвердила размер минимальной пенсии, поданный Правительством миллионеров. По мнению миллионеров и других слуг народа, минимальная пенсия, на которую простолюдин должен прокормиться и оплатить все коммунальные услуги, вполне может быть 2595 грн.

Итак, Парламент миллионеров и Кабмин миллионеров одновременно установили нижнюю планку выживания (2595 грн.) и механизм отчуждения имущества за долги. Забирать ли у простолюдинов имущество за долги, будут решать судьи, получающие 150-200 тысяч грн в месяц. Именно они будут определять, лишить ли жилья человека, который получает 2595 грн.

Считано: в Украине разрыв между минимальной и максимальной пенсией – в 165 раз. Иными словами: кто получает спецпенсию (судьи, топ-чиновники, прокуроры, силовики и т.п.) – тот получает в 165 раз более высокую выплату, чем рядовой пенсионер.

Разрыв по зарплатам – в 70 раз. То есть: всякие гендиректора, члены наблюдательных советов и другие высокопоставленные люди получают на руки сколько, сколько зарабатывают 70 обычных работников.

Посчитано также, что текущий бюджет Пенсионного Фонда утвержден в размере 1,2 млрд. грн. Если бы государство устранило разрыв в 165 раз между обычной пенсией и спецпенсиями для прислужников режима, то каждый пенсионер из Пенсионного Фонда мог бы получать по 7500 грн в месяц.

Конечно, это грубая уравниловка, но она дает понимание, что у государства есть средства, эквивалентные 7500 грн для каждого пенсионера. Ну, так как прискорбники позаботились о своих спецпенсиях, то львиная доля пенсионеров и дальше будут жить в нижней границе. А кто наделает долгов – тому судья с зарплатой в 200 тысяч присудит отчуждение имущества.

Социальное государство.