Верховна Рада мільйонерів прийняла закон про відчуження майна за борги
Та сама Верховна Рада мільйонерів затвердила розмір мінімальної пенсії, поданий Урядом мільйонерів. На думку мільйонерів та інших слуг народу, мінімальна пенсія, на яку простолюдин має прохарчуватися і сплатити всі комунальні послуги, цілком може бути 2595 грн.
Отже, Парламент мільйонерів і Кабмін мільйонерів одночасно встановили нижню планку виживання (2595 грн) і механізм відчуження майна за борги. Чи забирати в простолюдинів майно за борги, вирішуватимуть судді, які отримують 150-200 тисяч грн на місяць. Саме вони й визначатимуть, чи позбавити житла людину, яка отримує 2595 грн.
Пораховано: в Україні розрив між мінімальною й максимальною пенсією – в 165 разів. Інакшими словами: хто отримує спецпенсію (судді, топ-чиновники, прокурори, силовики тощо) – той отримує в 165 разів вищу виплату, ніж пересічний пенсіонер.
Розрив по зарплатах – у 70 разів. Тобто: всякі гендиректори, члени наглядових рад та інші високопоставленці отримують на руки скільки, скільки заробляють 70 звичайних працівників.
Пораховано також, що поточний бюджет Пенсійного Фонду затверджено в розмірі 1,2 млрд грн. Якби держава усунула розрив у 165 разів між звичайною пенсією й спецпенсіями для прислужників режиму, то кожен пенсіонер із наявного Пенсійного Фонду міг би отримувати по 7500 грн на місяць.
Звісно, це груба урівняйлівка, але вона дає розуміння, що в держави є наявні кошти, еквівалентні 7500 грн для кожного пенсіонера. Ну але оскільки прикоритники подбали про свої спецпенсії, то левова частка пенсіонерів і далі житимуть у нижній межі. А хто наробить боргів – тому суддя з зарплатою 200 тисяч присудить відчуження майна.
Соціяльна держава.