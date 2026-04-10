Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
10 квітня 2026, 18:46

Верховна Рада мільйонерів прийняла закон про відчуження майна за борги

Начебто нічого нового: вилучення або продаж житла за борги відбуватиметься, як і заведено, за рішенням суду
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Та сама Верховна Рада мільйонерів затвердила розмір мінімальної пенсії, поданий Урядом мільйонерів. На думку мільйонерів та інших слуг народу, мінімальна пенсія, на яку простолюдин має прохарчуватися і сплатити всі комунальні послуги, цілком може бути 2595 грн.

Отже, Парламент мільйонерів і Кабмін мільйонерів одночасно встановили нижню планку виживання (2595 грн) і механізм відчуження майна за борги. Чи забирати в простолюдинів майно за борги, вирішуватимуть судді, які отримують 150-200 тисяч грн на місяць. Саме вони й визначатимуть, чи позбавити житла людину, яка отримує 2595 грн.

Пораховано: в Україні розрив між мінімальною й максимальною пенсією – в 165 разів. Інакшими словами: хто отримує спецпенсію (судді, топ-чиновники, прокурори, силовики тощо) – той отримує в 165 разів вищу виплату, ніж пересічний пенсіонер.

Розрив по зарплатах – у 70 разів. Тобто: всякі гендиректори, члени наглядових рад та інші високопоставленці отримують на руки скільки, скільки заробляють 70 звичайних працівників.

Пораховано також, що поточний бюджет Пенсійного Фонду затверджено в розмірі 1,2 млрд грн. Якби держава усунула розрив у 165 разів між звичайною пенсією й спецпенсіями для прислужників режиму, то кожен пенсіонер із наявного Пенсійного Фонду міг би отримувати по 7500 грн на місяць.

Звісно, це груба урівняйлівка, але вона дає розуміння, що в держави є наявні кошти, еквівалентні 7500 грн для кожного пенсіонера. Ну але оскільки прикоритники подбали про свої спецпенсії, то левова частка пенсіонерів і далі житимуть у нижній межі. А хто наробить боргів – тому суддя з зарплатою 200 тисяч присудить відчуження майна.

Соціяльна держава.

