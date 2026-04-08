У каждого третьего украинца нет собственного жилья

Как показывает е-декларирование, 95% топ-чиновников являются собственниками своего жилья

Эта счастливая цифра резко контрастирует с реалиями страны, которой руководят эти чиновники: от 25% до 33% украинских домохозяйств не имеют собственного жилья (либо снимают чужое, либо вынуждены жить с родителями).

Итак, имеем следующую ситуацию: 95% чиновников, 90% прокуроров и 84% представителей местного самоуправления являются собственниками жилья. В то время как треть народа – бомжи без собственной недвижимости.

38% судей имеют апартаменты за границей. Официально. Совершают правосудие среди папуасов, чтобы элитное жилье иметь за границей.

Как свидетельствуют е-декларации, большинство т.н. "льготных кредитов" от государства разобрали сами госчиновники, а также детективы НАБУ, прокуроры, сотрудники БЭБ и руководители Нацполиции почти в полном составе, которые по "льготным кредитам" купили апартаменты и особняки от 3 до 5 млн грн.

Выходит: государство само себе раздает льготное кредитование, которое в подавляющем большинстве до простолюдинов не доходит. Сами выделили – сами и освоили.

Социально-имущественный разрыв между властью и народом – даже не кричащий, а роковой. По сути, вся элита является владельцами всей недвижимости и именно эта элита надежно ограждена от участия в войне. Потому что война – это дело населения, треть которого вообще нечего терять, но полечь должна.