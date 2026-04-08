Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
08 квітня 2026, 20:44

Кожен третій українець не має власного житла

Як показує е-декларування, 95% топ-чиновників є власниками свого житла
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ця щаслива цифра різко контрастує з реаліями країни, якою керують ці чиновники: від 25% до 33% українських домогосподарств не мають власного житла (або винаймають чуже, або змушені жити з батьками).

Отже, маємо наступну ситуацію: 95% топ-посадовців, 90% прокурорів і 84% представників місцевого самоврядування є власниками житла. Тоді як третина народу – бомжі без власної нерухомості.

38% суддів мають апартаменти за кордоном. Офіційно. Чинять правосуддя серед папуасів, щоби елітне житло мати за кордоном.

Як засвідчують е-декларації, більшість т.зв. "пільгових кредитів" від держави розібрали самі держчиновники, а також детективи НАБУ, прокурори, співробітники БЕБ і керівники Нацполіції майже в повному складі, які за "пільговими кредитами" понакупляли апартаменти й особняки від 3 до 5 млн грн.

Виходить: держава сама собі роздає пільгове кредитування, яке в переважній більшості до простолюдинів не доходить. Самі виділили – самі й освоїли.

Соціяльно-майновий розрив між владою й народом – навіть не кричущий, а фатальний. По суті, вся еліта є власниками всієї нерухомості, й саме ця еліта надійно убезпечена від участі в війні. Тому що війна – це справа населення, третина якого взагалі не має що втрачати, але полягти мусить.

Нерухомість житло економіка суспільство
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
