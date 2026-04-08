Кожен третій українець не має власного житла

Як показує е-декларування, 95% топ-чиновників є власниками свого житла

Ця щаслива цифра різко контрастує з реаліями країни, якою керують ці чиновники: від 25% до 33% українських домогосподарств не мають власного житла (або винаймають чуже, або змушені жити з батьками).

Отже, маємо наступну ситуацію: 95% топ-посадовців, 90% прокурорів і 84% представників місцевого самоврядування є власниками житла. Тоді як третина народу – бомжі без власної нерухомості.

38% суддів мають апартаменти за кордоном. Офіційно. Чинять правосуддя серед папуасів, щоби елітне житло мати за кордоном.

Як засвідчують е-декларації, більшість т.зв. "пільгових кредитів" від держави розібрали самі держчиновники, а також детективи НАБУ, прокурори, співробітники БЕБ і керівники Нацполіції майже в повному складі, які за "пільговими кредитами" понакупляли апартаменти й особняки від 3 до 5 млн грн.

Виходить: держава сама собі роздає пільгове кредитування, яке в переважній більшості до простолюдинів не доходить. Самі виділили – самі й освоїли.

Соціяльно-майновий розрив між владою й народом – навіть не кричущий, а фатальний. По суті, вся еліта є власниками всієї нерухомості, й саме ця еліта надійно убезпечена від участі в війні. Тому що війна – це справа населення, третина якого взагалі не має що втрачати, але полягти мусить.