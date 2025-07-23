Власти стерли все свои тормозные колодки и взяли курс на уничтожение "борьбы с коррупцией"
Но нет. Самопоедание антикоррупционных структур – это надежный залог того, что настоящие клиенты будут спать спокойно и приумножать свое состояние.
Для этого из длинного ящика даже умудрятся вытащить мелкие дела о ДТП, совершенные работниками НАБУ то 4 года назад, то 2. Все, как учил основатель сталинского карательного кривосудия Вышинский: невиновных не существует.
Все авторитарии это успешно проходили – дискредитацию антикоррупционных органов, чтобы безоглядно властвовать на вверенной им вотчине. Кто должен был бы инспектировать, контролировать и разоблачать злодеяния властных людей – тех надо стравить друг на друга, насобачить, приструнить и иметь чистый покой.
Поскольку власти уже стерли все свои тормозные колодки, то без укрывательств и купюр взят курс на обнуление всей отрасли, которая называлась "борьба с коррупцией".
Крупнейшими коррумпантами выставляются борцы с коррупцией: из числа неугодного общественного сектора и из числа неугодных органов, специально созданных для этого.
Классика самосохранения.