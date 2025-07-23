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Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
23 июля 2025, 00:05

Власти стерли все свои тормозные колодки и взяли курс на уничтожение "борьбы с коррупцией"

23 июля 2025, 00:05
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Это самое виртуозное, что умеет делать каждая автократия: подтверждать на самоуничтожение те органы, которые вместо толчки друг друга должны солидарно, согласно своему прямому назначению, толкнуть клиентов из ближайшего окружения царя и его регента
Это самое виртуозное, что умеет делать каждая автократия: подтверждать на самоуничтожение те органы, которые вместо толчки друг друга должны солидарно, согласно своему прямому назначению, толкнуть клиентов из ближайшего окружения царя и его регента
фото: forbes.ua
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Но нет. Самопоедание антикоррупционных структур – это надежный залог того, что настоящие клиенты будут спать спокойно и приумножать свое состояние.

Для этого из длинного ящика даже умудрятся вытащить мелкие дела о ДТП, совершенные работниками НАБУ то 4 года назад, то 2. Все, как учил основатель сталинского карательного кривосудия Вышинский: невиновных не существует.

Все авторитарии это успешно проходили – дискредитацию антикоррупционных органов, чтобы безоглядно властвовать на вверенной им вотчине. Кто должен был бы инспектировать, контролировать и разоблачать злодеяния властных людей – тех надо стравить друг на друга, насобачить, приструнить и иметь чистый покой.

Поскольку власти уже стерли все свои тормозные колодки, то без укрывательств и купюр взят курс на обнуление всей отрасли, которая называлась "борьба с коррупцией".

Крупнейшими коррумпантами выставляются борцы с коррупцией: из числа неугодного общественного сектора и из числа неугодных органов, специально созданных для этого.

Классика самосохранения.

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