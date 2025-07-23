Влада стерла всі свої гальмівні колодки та взяла курс на знищення "боротьби з корупцією"

Це найвіртуозніше, що вміє робити кожна автократія: під’юджувати на самознищення ті органи, які замість товкти одне одного мали б солідарно, згідно зі своїм прямим призначенням, товкти клієнтів із найближчого оточення царя та його регента

Це найвіртуозніше, що вміє робити кожна автократія: під’юджувати на самознищення ті органи, які замість товкти одне одного мали б солідарно, згідно зі своїм прямим призначенням, товкти клієнтів із найближчого оточення царя та його регента

фото: forbes.ua

Але ж ні. Самопоїдання антикорупційних структур – це надійна запорука того, що справжні клієнти спатимуть спокійно й примножуватимуть свої статки. Для цього з довгої шухляди навіть умудряться витягнути мілкі справи про ДТП, вчинені працівниками НАБУ то 4 роки тому, то 2. Все, як навчав засновник сталінського карального кривосуддя Вишинський: невинних не існує. Всі авторитарії це успішно проходили – дискредитацію антикорупційних органів, аби могти безоглядно владарювати на ввіреній їм вотчині. Хто мав би інспектувати, контролювати й викривати злодіяння владоможців – тих треба стравити один на одного, насобачити, приструнити й мати чистий спокій. Оскільки влада вже стерла всі свої гальмівні колодки, то без приховувань і купюр узято курс на обнулення всієї галузі, яка називалася "боротьба з корупцією". Найбільшими корумпантами виставляються борці з корупцією: і з числа неугодного громадського сектора, і з числа неугодних органів, спеціяльно створених для цього. Класика самозбереження.

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