Влада стерла всі свої гальмівні колодки та взяла курс на знищення "боротьби з корупцією"
Але ж ні. Самопоїдання антикорупційних структур – це надійна запорука того, що справжні клієнти спатимуть спокійно й примножуватимуть свої статки.
Для цього з довгої шухляди навіть умудряться витягнути мілкі справи про ДТП, вчинені працівниками НАБУ то 4 роки тому, то 2. Все, як навчав засновник сталінського карального кривосуддя Вишинський: невинних не існує.
Всі авторитарії це успішно проходили – дискредитацію антикорупційних органів, аби могти безоглядно владарювати на ввіреній їм вотчині. Хто мав би інспектувати, контролювати й викривати злодіяння владоможців – тих треба стравити один на одного, насобачити, приструнити й мати чистий спокій.
Оскільки влада вже стерла всі свої гальмівні колодки, то без приховувань і купюр узято курс на обнулення всієї галузі, яка називалася "боротьба з корупцією".
Найбільшими корумпантами виставляються борці з корупцією: і з числа неугодного громадського сектора, і з числа неугодних органів, спеціяльно створених для цього.
Класика самозбереження.