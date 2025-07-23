17:50  22 липня
У Києві через сильний вітер упав будівельний кран
16:24  22 липня
Завтра в Україні очікуються грози, а подекуди спека до +35
15:29  22 липня
На Тернопільщині автомобіль збив матір з дитиною
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
23 липня 2025, 00:05

Влада стерла всі свої гальмівні колодки та взяла курс на знищення "боротьби з корупцією"

23 липня 2025, 00:05
Читайте также на русском языке
Це найвіртуозніше, що вміє робити кожна автократія: під’юджувати на самознищення ті органи, які замість товкти одне одного мали б солідарно, згідно зі своїм прямим призначенням, товкти клієнтів із найближчого оточення царя та його регента
Це найвіртуозніше, що вміє робити кожна автократія: під’юджувати на самознищення ті органи, які замість товкти одне одного мали б солідарно, згідно зі своїм прямим призначенням, товкти клієнтів із найближчого оточення царя та його регента
фото: forbes.ua
Читайте также
на русском языке

Але ж ні. Самопоїдання антикорупційних структур – це надійна запорука того, що справжні клієнти спатимуть спокійно й примножуватимуть свої статки.

Для цього з довгої шухляди навіть умудряться витягнути мілкі справи про ДТП, вчинені працівниками НАБУ то 4 роки тому, то 2. Все, як навчав засновник сталінського карального кривосуддя Вишинський: невинних не існує.

Всі авторитарії це успішно проходили – дискредитацію антикорупційних органів, аби могти безоглядно владарювати на ввіреній їм вотчині. Хто мав би інспектувати, контролювати й викривати злодіяння владоможців – тих треба стравити один на одного, насобачити, приструнити й мати чистий спокій.

Оскільки влада вже стерла всі свої гальмівні колодки, то без приховувань і купюр узято курс на обнулення всієї галузі, яка називалася "боротьба з корупцією".

Найбільшими корумпантами виставляються борці з корупцією: і з числа неугодного громадського сектора, і з числа неугодних органів, спеціяльно створених для цього.

Класика самозбереження.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ САП влада корупція Україна Зеленський Володимир
Рішення ВР викликало занепокоєння: у ЄС нагадали про умови фіндопомоги Україні
22 липня 2025, 14:12
Верховна Рада підтримала закон, що обмежує незалежність НАБУ та САП
22 липня 2025, 13:51
У НАБУ та САП прокоментували спробу влади знищити незалежність антикорупційної системи
22 липня 2025, 12:05
Всі новини »
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
На Миколаївщині п’яний водій Mercedes врізався в Audi: загинула жінка
23 липня 2025, 01:35
Дружина Остапчука пояснила, чому в них досі не було весілля
22 липня 2025, 23:55
На Запоріжжі будуватимуть антидронові "тунелі"
22 липня 2025, 23:35
У столиці через непогоду повалились дерева: пошкоджені автівки, є постраждалі
22 липня 2025, 22:10
У ДТП на Донеччині загинув відомий комбриг
22 липня 2025, 21:47
У Кабміні вперше прокоментували рішення Ради щодо НАБУ та САП
22 липня 2025, 21:41
У Луцьку проходить акція протесту проти резонансних законів про НАБУ і САП
22 липня 2025, 21:30
"Гроші не люблять тишу": українці в різних містах виходять на мітинги проти скандального законопроєкту про НАБУ і САП
22 липня 2025, 21:20
У ЗСУ пояснили, навіщо ТЦК ходять по концертах і виставках
22 липня 2025, 20:54
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »