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Ольга Айвазовская Председатель правления гражданской сети "Опора" info@regionews.ua
07 февраля 2025, 11:30

Выборы в Украине в 2025 году - это не пустой звук

07 февраля 2025, 11:30
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В 2023 году, когда у нас была первая волна намеков, что Украина должна организовать выборы, чтобы сохранить свой демократический статус, ОПОРА вместе с 200 неправительственными организациями выступила против и привела ключевые аргументы, почему выборы во время активной фазы войны опасны
В 2023 году, когда у нас была первая волна намеков, что Украина должна организовать выборы, чтобы сохранить свой демократический статус, ОПОРА вместе с 200 неправительственными организациями выступила против и привела ключевые аргументы, почему выборы во время активной фазы войны опасны
фото: chesno.org
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С тех пор не изменилась ни законодательная база, ни вызовы, ни улучшился вопрос безопасности, не предоставлены ли Украине реальные гарантии содействия. Более того, военные, которые на фронте, с откровенным раздражением реагируют на сообщения о выборах.

И это я ссылаюсь на людей, которые вместе с сетью ОПОРА наблюдали за процессом в поле годами, поэтому понимают, чего стоили над усилиями их провести между 2014 и 2022 годом, так что насколько это будет сложнее сейчас, когда мы продолжаем терять территории, а не отвоевываем свое.

В последние дни мы слышим новые заявления о необходимости проведения выборов, особенно в условиях реализации режима прекращения огня. Все это звучит одновременно и от спецпредставителя по Украине Кита Келлога, и в заявлениях главы Кремля.

Так выглядит, что здесь есть причинно-следственные связи. Это очень беспокоит украинских журналистов и граждан, поэтому я попытаюсь немного навести четкость в этом вопросе, не претендуя на истину.

Новая Администрация США имеет более прямой подход к коммуникациям как с друзьями и партнерами, так и врагами. Призывы к выборам от пропрезидентского политика Линдси Грэма и хорошего друга Украины звучали еще осенью 2023 года. Мир несколько отличается от привычного, а вопрос проведения выборов для них не уникален.

Как мне не раз говорили представители консервативных групп, в США выборы проходили и во время гражданской войны, и во время Второй мировой. В самом деле, в 1864 году президентом США был избран Авраам Линкольн, хотя Южные штаты Конфедерации не голосовали. Аргумент о том, что это были выборы, не знавшие стандартов и требований к демократической перезагрузке власти, принимается, но все же собственная история и убеждения являются ценностным ориентиром.

Также во время WWII активные боевые действия не охватили Америку, а основные события разворачивались на других континентах, не для всех убедительных. Выборы в недавней истории проходили и в Афганистане, который не был безопасен для мирных и демократических преобразований. Со стороны штатов собственная историческая призма создает собственное отношение к процессу.

Нам обещают рано или поздно презентовать план завершения войны Президента Дональда Трампа и я почти не сомневаюсь, что там будет вопрос выборов. Открытым остается вопрос, на каком именно этапе – после режима прекращения огня, до завершения правового режима военного положения и его причин – войны или после завершения активной фазы войны.

Мое личное чувство, хотя оно и бездоказательно, что между прекращением огня и до завершения правового режима военного положения. При исключении из соответствующего закона прямого запрета, такие процессы становятся возможными, хотя и нежелательными, если фактическая ситуация не изменится. Россия не может предоставить такие гарантии, которые не могла бы сама нарушить и обвинить в этом Украину.

В то же время россияне заявляют о необходимости выборов, но совсем по другим мотивам, по совершенно другим причинам и с полным цинизмом, как для государства, по которому у нас и не происходит избирательный процесс с 2022 года, а также – как государство, которое не имело честных и свободных выборов, оппозиции, свободы слова, пестрого и свободного неправительственного сектора1, как минимум.

И вот этот авторитарный режим что-то говорит о демократии, но на самом деле:

- С 2014 года не признает легитимность украинских властей, поэтому не переизбрание ВРУ, Президента после полномасштабного вторжения не имеет никакого значения для них, а является лишь средством давления;

- создает новые и новые формы устрашения через систематические обстрелы гражданской инфраструктуры и убийства мирных граждан;

- Ожидает, когда процесс начнется в Украине, максимально вмешаться и использовать его в свою пользу с целью доведения нас до грузинского сценария или срыва легитимности результатов.

Если выборы будут начаты без гарантий завершения и прозрачной системы установления результатов, или с максимально низкой явкой из-за терактов, или обстрелов на участках (можно не использовать баллистику, а сделать то, что они делают сейчас с ТЦК), то в Украине будет слабо легитимная власть.

Напоминаю, что сегодня нет вопроса внутри страны относительно легитимности, хотя и есть тьма здоровой и нездоровой критики действующей власти.

Если еще не устали читать, то ОПОРА подготовила дорожную карту для подготовки первых послевоенных выборов. Даже если они будут года через 2-3, то мы уже опоздали с качественной работой. В парламенте в понедельник зарегистрировалось 226 нардепов, поэтому просто представьте, как ВРУ будет принимать закон об этих первых послевоенных выборах…

Для конфликтов характерен период от 6 до 12 месяцев подготовки в условиях прекращения активной фазы войны. Вот и давайте посчитаем, хватит ли нам времени и ума, чтобы сохранить себя и пройти достойно это испытание.

выборы Дональд Трамп Украина РФ США война ОПОРА Кит Келлог
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