Возвращение ядерного оружия: все спешат усадить Украину за стол переговоров без гарантий безопасности
Сейчас все так спешат усадить нас за стол переговоров. Но даже аналог такого шляпы, как Будапештский меморандум, никто не предлагает. Поэтому единственный путь – создание собственных гарантий безопасности.
В этом контексте я не вижу ничего несерьезного или нереального в возвращении ядерного оружия. И эти разговоры должны вестись уже на официальном уровне.
Для кого-то совершенно фантастически и полномасштабная война из рф выглядела. Больше нет ничего нереального и запрещенного, потому что рамки стираются почти каждый день. Все договоренности и правила нарушаются, а международные организации теряют смысл своего существования.
Глядя на сегодняшние реалии, спокойная жизнь нам даже в долгосрочной перспективе не светит. Надо быть готовыми абсолютно ко всему, в том числе - что завтра вообще не будет ни одного союзника.