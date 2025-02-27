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Максим Жорин Замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ info@regionews.ua
27 февраля 2025, 14:30

Возвращение ядерного оружия: все спешат усадить Украину за стол переговоров без гарантий безопасности

27 февраля 2025, 14:30
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Сегодняшние события прекрасно демонстрируют, что никаких постоянных искренних союзников не существует. Они готовы в любой момент изменить вектор и двигаться исключительно в направлении своих интересов
Сегодняшние события прекрасно демонстрируют, что никаких постоянных искренних союзников не существует. Они готовы в любой момент изменить вектор и двигаться исключительно в направлении своих интересов
иллюстративное фото: из открытых источников
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Сейчас все так спешат усадить нас за стол переговоров. Но даже аналог такого шляпы, как Будапештский меморандум, никто не предлагает. Поэтому единственный путь – создание собственных гарантий безопасности.

В этом контексте я не вижу ничего несерьезного или нереального в возвращении ядерного оружия. И эти разговоры должны вестись уже на официальном уровне.

Для кого-то совершенно фантастически и полномасштабная война из рф выглядела. Больше нет ничего нереального и запрещенного, потому что рамки стираются почти каждый день. Все договоренности и правила нарушаются, а международные организации теряют смысл своего существования.

Глядя на сегодняшние реалии, спокойная жизнь нам даже в долгосрочной перспективе не светит. Надо быть готовыми абсолютно ко всему, в том числе - что завтра вообще не будет ни одного союзника.

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