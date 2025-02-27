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27 лютого 2025, 14:30

Повернення ядерної зброї: всі поспішають посадити Україну за стіл переговорів без гарантій безпеки

27 лютого 2025, 14:30
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Сьогоднішні події прекрасно демонструють, що ніяких постійних щирих союзників не існує. Вони готові у будь-який момент змінити вектор, та рухатись виключно в напрямку своїх інтересів
Сьогоднішні події прекрасно демонструють, що ніяких постійних щирих союзників не існує. Вони готові у будь-який момент змінити вектор, та рухатись виключно в напрямку своїх інтересів
ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Зараз всі так поспішають посадити нас за стіл переговорів. Але навіть аналог такої шляпи, як Будапештський меморандум, ніхто не пропонує. Тому єдиний шлях - створення власних гарантій безпеки.

В контексті цього я не бачу нічого несерйозного або нереального в поверненні ядерної зброї. І ці розмови мають вестись уже на офіційному рівні.

Для когось абсолютно фантастично і повномасштабна війна з рф виглядала. Більше немає нічого нереального та забороненого, бо рамки стираються чи не щодня. Всі домовленості й правила порушуються, а міжнародні організації втрачають сенс свого існування.

Дивлячись на сьогоднішні реалії, спокійне життя нам навіть в довгостроковій перспективі не світить. Треба бути готовими абсолютно до всього, в тому числі - що завтра взагалі не матимемо жодного союзника.

Україна РФ війна перемовини ядерна зброя гарантії безпеки
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