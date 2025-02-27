Повернення ядерної зброї: всі поспішають посадити Україну за стіл переговорів без гарантій безпеки

Сьогоднішні події прекрасно демонструють, що ніяких постійних щирих союзників не існує. Вони готові у будь-який момент змінити вектор, та рухатись виключно в напрямку своїх інтересів

Сьогоднішні події прекрасно демонструють, що ніяких постійних щирих союзників не існує. Вони готові у будь-який момент змінити вектор, та рухатись виключно в напрямку своїх інтересів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Зараз всі так поспішають посадити нас за стіл переговорів. Але навіть аналог такої шляпи, як Будапештський меморандум, ніхто не пропонує. Тому єдиний шлях - створення власних гарантій безпеки. В контексті цього я не бачу нічого несерйозного або нереального в поверненні ядерної зброї. І ці розмови мають вестись уже на офіційному рівні. Для когось абсолютно фантастично і повномасштабна війна з рф виглядала. Більше немає нічого нереального та забороненого, бо рамки стираються чи не щодня. Всі домовленості й правила порушуються, а міжнародні організації втрачають сенс свого існування. Дивлячись на сьогоднішні реалії, спокійне життя нам навіть в довгостроковій перспективі не світить. Треба бути готовими абсолютно до всього, в тому числі - що завтра взагалі не матимемо жодного союзника.

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