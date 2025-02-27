Повернення ядерної зброї: всі поспішають посадити Україну за стіл переговорів без гарантій безпеки
Зараз всі так поспішають посадити нас за стіл переговорів. Але навіть аналог такої шляпи, як Будапештський меморандум, ніхто не пропонує. Тому єдиний шлях - створення власних гарантій безпеки.
В контексті цього я не бачу нічого несерйозного або нереального в поверненні ядерної зброї. І ці розмови мають вестись уже на офіційному рівні.
Для когось абсолютно фантастично і повномасштабна війна з рф виглядала. Більше немає нічого нереального та забороненого, бо рамки стираються чи не щодня. Всі домовленості й правила порушуються, а міжнародні організації втрачають сенс свого існування.
Дивлячись на сьогоднішні реалії, спокійне життя нам навіть в довгостроковій перспективі не світить. Треба бути готовими абсолютно до всього, в тому числі - що завтра взагалі не матимемо жодного союзника.