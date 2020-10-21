После местных выборов от монобольшинства в Раде придется переходить к коалиции

Что по сути вчера произошло в парламенте. Депутаты от «Слуги народа» аплодировали президенту, оппоненты из «ЕС» и «ОПЗЖ» по разным причинам весь день и вечер ругались. Но это все претензии к форме, обиды и понятная ревность к победителю. Но если весь этот белый эмоциональный шум отодвинуть, то картина получается интересная. И переживать стоит не столько оппозиции, сколько Зеленскому. Похоже, он принял непростое решение

Что по сути вчера произошло в парламенте. Депутаты от «Слуги народа» аплодировали президенту, оппоненты из «ЕС» и «ОПЗЖ» по разным причинам весь день и вечер ругались. Но это все претензии к форме, обиды и понятная ревность к победителю. Но если весь этот белый эмоциональный шум отодвинуть, то картина получается интересная. И переживать стоит не столько оппозиции, сколько Зеленскому. Похоже, он принял непростое решение

Первое, очевидно, что от обвинения всего парламента во всех грехах в ОП отказались. Пока. То есть в ближайшее время роспуска не будет. Но за невысокий результат на местных выборах и раздражение людей кто-то должен ответить. Кроме Кабмина жертвовать нечем. Значит, министрам стоит присматривать вместительные картонные коробки и новое место работы. Не всем. Но многим. Второе. Отказ от роспуска Верховной Рады не вернет фракции "Слуга народа" управляемость и дисциплину. Наоборот, привыкшие к некоторой свободе и деньгам депутаты почувствуют себя увереннее. А голоса президенту нужны. Значит, от монобольшинства придется переходить к коалиции. Вопрос – закрепят ее формально или ограничатся практическим сотрудничеством без регистрации. Пока обсуждается. Пробный формат неформально и красиво объединиться для борьбы с ковидом уже обкатали. Но оба сценария кроме принципиально разной цены вопроса и взаимных гарантий подразумевают целый набор жертв и приобретений, так что потребуют времени. Проблема в том, что формальное объединение возможно не со всеми. ОПЗЖ слишком токсичны, что бы там не рассказывал Качура про отдельные местные советы. ЕС – сразу нет, да и самому Порошенко сложно поставить окончательный крест на мечтах о возвращении, и работать вторым номером. Батькивщина подходит, но сделать Тимошенко премьером в сегодняшних условиях это практически отдать ей все полномочия (она возьмет, не спрашивая) и повторить путь Ющенко. Так что для формальной коалиции лучше всего подходят депутатские группы. Плюс, возможно, "Голос". При таком сценарии в ОП согласны на премьера Игоря Палицу – все равно своего кадрового резерва нет. Но это не единственный сценарий и у каждого есть свои сторонники. Многое будет зависеть от расстановки сил в регионах по итогам местных выборов. Вот тогда и начнутся настоящие торги с переговорами.

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