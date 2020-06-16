Экс-глава "Укрбуд" Максим Микитась должен понести наказание за мошенничество

Около 40 тысяч человек не могут получить квартиры, за которые уже уплачены деньги! Я был возле Офиса Президента, где собралось более тысячи обманутых инвесторов. Протестующие требуют возобновить строительство, начатое компанией-застройщиком “Укрбуд”, которую возглавлял бывший депутат Максим Микитась. Люди выдвигают требования возобновить строительные работы на протяжении двух недель, сняв все ограничения

Около 40 тысяч человек не могут получить квартиры, за которые уже уплачены деньги! Я был возле Офиса Президента, где собралось более тысячи обманутых инвесторов. Протестующие требуют возобновить строительство, начатое компанией-застройщиком “Укрбуд”, которую возглавлял бывший депутат Максим Микитась. Люди выдвигают требования возобновить строительные работы на протяжении двух недель, сняв все ограничения

В начале декабря 2019 года ООО "Укрбуд Девелопмент” заморозило возведение домов на 26 своих объектах. Достроить объекты должна была компания "Киевгорстрой”, и сейчас они приняли на баланс только пять недостроенных жилых комплексов и завершают работу над ними. На других объектах компания не может вести работу, потому что чиновники игнорируют решение президента и блокируют процесс. Микитась — это тот человек, который не только обманывает вкладчиков. В октябре ему было предъявлено подозрение в организации схемы по незаконному завладению 82 млн грн на махинациях с квартирами для служащих Нацгвардии. Сначала для них выделили жилье в Печерском районе, а потом за ту же стоимость изменили на квартиры на окраине. Высший антикоррупционный суд наложил на имущество Микитася арест, но за него заплатили залог в размере 80 тысяч гривен и он вышел из следственного изолятора. В ходе расследований оказалось, что Микитась имел намерения убить свидетеля по делу квартир для Национальной гвардии. Как председатель Общественного объединения "Народный люстрационный центр” я осуждаю действия чиновников "Укрбуда”, осуждаю преступные действия Микитася, потому что меня возмущает такая наглость и недоброчесность! Очень рассчитываю на определение для экс-главы компании справедливого наказания за то, что в результате его деятельности осталось столько обманутых инвесторов, и за что подрывает доверие к добропорядочным строителям. Я приложу максимум усилий для того, чтобы этот мошенник получил заслуженное наказание в виде лишения свободы на большой срок, чтобы другим было незазорно воровать деньги у простых граждан.

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