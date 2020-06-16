Экс-глава "Укрбуд" Максим Микитась должен понести наказание за мошенничество
В начале декабря 2019 года ООО "Укрбуд Девелопмент” заморозило возведение домов на 26 своих объектах. Достроить объекты должна была компания "Киевгорстрой”, и сейчас они приняли на баланс только пять недостроенных жилых комплексов и завершают работу над ними. На других объектах компания не может вести работу, потому что чиновники игнорируют решение президента и блокируют процесс.
Микитась — это тот человек, который не только обманывает вкладчиков. В октябре ему было предъявлено подозрение в организации схемы по незаконному завладению 82 млн грн на махинациях с квартирами для служащих Нацгвардии. Сначала для них выделили жилье в Печерском районе, а потом за ту же стоимость изменили на квартиры на окраине. Высший антикоррупционный суд наложил на имущество Микитася арест, но за него заплатили залог в размере 80 тысяч гривен и он вышел из следственного изолятора. В ходе расследований оказалось, что Микитась имел намерения убить свидетеля по делу квартир для Национальной гвардии.
Как председатель Общественного объединения "Народный люстрационный центр” я осуждаю действия чиновников "Укрбуда”, осуждаю преступные действия Микитася, потому что меня возмущает такая наглость и недоброчесность! Очень рассчитываю на определение для экс-главы компании справедливого наказания за то, что в результате его деятельности осталось столько обманутых инвесторов, и за что подрывает доверие к добропорядочным строителям.
Я приложу максимум усилий для того, чтобы этот мошенник получил заслуженное наказание в виде лишения свободы на большой срок, чтобы другим было незазорно воровать деньги у простых граждан.