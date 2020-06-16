Ексголова "Укрбуд" Максим Микитась повинен нести покарання за шахрайство

Близько 40 тисяч людей не можуть отримати квартири, за які вже сплачено гроші! Я був біля Офісу Президента, де зібралося більше тисячі ошуканих інвесторів. Протестувальники вимагають поновити будівництво, розпочате компанією-забудовником “Укрбуд”, який очолював колишній депутат Максим Микитась. Люди висувають вимоги відновити будівельні роботи на протязі двох тижнів, знявши всі обмеження

Близько 40 тисяч людей не можуть отримати квартири, за які вже сплачено гроші! Я був біля Офісу Президента, де зібралося більше тисячі ошуканих інвесторів. Протестувальники вимагають поновити будівництво, розпочате компанією-забудовником “Укрбуд”, який очолював колишній депутат Максим Микитась. Люди висувають вимоги відновити будівельні роботи на протязі двох тижнів, знявши всі обмеження

На початку грудня 2019 року ТОВ "Укрбуд Девелопмент” заморозило зведення будинків на 26 своїх об'єктах. Добудувати об'єкти повинна була компанія "Київміськбуд”, та наразі вони взяли на баланс лише п'ять недобудованих житлових комплексів та завершують роботу над ними. На інших об'єктах компанія не може вести роботу, бо чиновники ігнорують рішення президента і блокують процес. Щодо Микитася — то це людина, яка не тільки обманює вкладників. У жовтні йому було висунено підозру в організації схеми з незаконного заволодіння 82 млн грн на махінаціях із квартирами для службовців Нацгвардії. Спочатку для них виділили житло в Печерському районі, а потім за ту ж вартість змінили його на квартири на околиці. Вищий антикорупційний суд наклав на майно Микитася арешт, але за нього заплатили заставу у розмірі 80 тисяч гривень і він вийшов зі слідчого ізолятору. У ході розслідувань з'ясувалось, що Микитась мав наміри вбити свідка по справі кватир для Національної гвардії. Як голова Громадського об'єднання "Народний люстраційний центр” я засуджую дії чиновників "Укрбуду”, засуджую злочинні дії Микитася, бо мене обурює така зухвалість і недоброчесність! Дуже розраховую на визначення для екс-голови компанії справедливого покарання за те, що у результаті його діяльності залишилось стільки обдурених інвесторів, та за що підриває довіру до добропорядних будівельників. Я прикладу максимум зусиль для того, щоб цей шахрай отримав заслужене покарання у вигляді позбавлення волі на великі терміни, щоб іншим було незнадно красти гроші у простих громадян.

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