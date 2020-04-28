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Ирина Медушевская блогер info@regionews.ua
28 апреля 2020, 15:36 22

На банки возложили фискальные функции: будут отслеживать денежные переводы

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28 апреля 2020, 15:36 22
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Теперь транзакции более 5 тысяч гривен подлежат финмониторингу
Фото: flickr
Теперь транзакции более 5 тысяч гривен подлежат финмониторингу

Как мне стало известно, с 28 апреля 2020 года меняются правила финмониторинга денежных переводов между физлицами. Все транзакции в сумме более 5000 грн подлежат финмониторингу.

Какие это транзакции:

  • пополнение своей или чужой карты наличными через терминал или в кассе банка;
  • перевод с карты физлица на карту физлица;
  • денежные переводы, пересекающие границу Украины;
  • оплата услуг и получение/оплата кредитов.

Также будут мониториться "подобные" платежи, даже если их сумма ниже 5000 гривен. Например, если между двумя карточками периодически проводятся похожие платежи. Или на одну карточку периодически поступают аналогичные платежи.

Как будет проводится мониторинг (как задумано, но не факт что так и будет, поскольку нет ресурса обрабатывать миллионы таких платежей):

1. Банк будет проверять каждую транзакцию в сумме более 5000 грн на "подозрительность" и если подозрения не будут "развеяны" документами, банк должен уведомить о транзакции компетентные органы и заблокировать деньги "до выяснения".

2. Если банк видит что ваши официальные доходы достаточны, то транзакция с вашей стороны не будет подозрительной.

3. Если банку неизвестны ваши доходы, но вы переводите деньги кому-то, банк может запросить документ, подтверждающий основание платежа и документ, подтверждающий законное происхождение ваших денег.

4. Если вы получаете деньги (не зарплату), банк может запросить документ, подтверждающий основание платежа и законность поступления такого платежа.

5. Если ваши платежи за товары и услуги значительно выше, чем известные банку ваши доходы, банк может потребовать вас подтвердить происхождение денег.

Платежи на карты физлиц-предпринимателей не являются подозрительными, поскольку мониторятся налоговыми органами. Снятие предпринимателем своих доходов после уплаты налогов не являются подозрительными.

Подозрительными могут быть только деньги "на карточку" или "с карточки" физлица, не являющегося предпринимателем, то есть открытого как на частное лицо. То есть, продажи через инстаграм априори подозрительны, кроме случаев, когда получатель платежа - карточка ФОП.

Как с этим бороться?

Первый способ: "Заплати налоги и спи спокойно". Тут всё понятно.

Второй способ: "Диверсификация рисков". Открыть несколько карточек в разных банках и проводить платежи разрознено не превышая, например, 4500 грн, чтобы не попасть в поле зрения мониторинга, который вряд ли будет тотальным, скорее - выборочным.

Третий способ: "Анонимность наше всё". Завести отдельную сим-карту с анонимным номером и на эту сим-карту открыть анонимную карту. Точнее, разные анонимные карты разных банков. Такие карты в Украине предлагают несколько банков. По этим картам нужно проводить разрозненные транзакции.

А может я что-то не поняла? И всё в порядке? Кстати, и почем будет обнал?)


банки НБУ налоги продажа
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