На банки поклали фіскальні функції: будуть відстежувати грошові перекази

Тепер транзакції більше 5 тисяч гривень підлягають фінмоніторингу

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Тепер транзакції більше 5 тисяч гривень підлягають фінмоніторингу

Як мені стало відомо, з 28 квітня 2020 року змінюються правила фінмоніторингу грошових переказів між фізичними особами. Всі транзакції в сумі понад 5000 грн підлягають фінмоніторингу.

Які це операції:

поповнення своєї або чужої картки готівкою через термінал або в касі банку;

своєї або чужої картки готівкою через термінал або в касі банку; переказ з карти фізособи на карту фізособи;

з карти фізособи на карту фізособи; грошові перекази, які перетинають кордон України;

України; оплата послуг і отримання/оплата кредитів.

Також будуть моніторитися "подібні" платежі, навіть якщо їхня сума нижче 5000 гривень. Наприклад, якщо між двома картками періодично проводяться схожі платежі. Або на одну картку періодично надходять аналогічні платежі.

Як буде проводиться моніторинг (як задумано, але не факт що так і буде, бо немає ресурсу обробляти мільйони таких платежів):

1. Банк буде перевіряти кожну транзакцію в сумі понад 5000 грн на "підозрілість" і якщо підозри не будуть "розвіяні" документами, банк повинен повідомити про транзакції компетентні органи і заблокувати кошти "до з'ясування".

2. Якщо банк бачить що ваші офіційні доходи достатні, то транзакція з вашого боку не буде підозрілою.

3. Якщо банку невідомі ваші доходи, але ви переводите гроші комусь, банк може запросити документ, що підтверджує підставу платежу та документ, що підтверджує законне походження ваших грошей.

4. Якщо ви отримуєте гроші (не зарплату), банк може запросити документ, що підтверджує підставу платежу і законність надходження такого платежу.

5. Якщо ваші платежі за товари та послуги значно вищі, ніж відомі ваші доходи банку, банк може зажадати вас підтвердити походження грошей.

Платежі на карти фізосіб-підприємців не є підозрілими, оскільки моніторяться податковими органами. Зняття підприємцем своїх доходів після сплати податків не є підозрілими.

Підозрілими можуть бути тільки гроші "на картку" або "з картки" фізособи, яка не є підприємцем, тобто відкритого як приватна особа. Тобто, продаж через instagram апріорі підозрілий, крім випадків, коли одержувач платежу - картка ФОП.

Як з цим боротися?

Перший спосіб: "Заплати податки і спи спокійно". Тут все зрозуміло.

Другий спосіб: "Диверсифікація ризиків". Відкрити декілька карток у різних банках і проводити платежі розрізнено не перевищуючи, наприклад, 4500 грн, щоб не потрапити в поле зору моніторингу, який навряд чи буде тотальним, швидше - вибірковим.

Третій спосіб: "Анонімність наше все". Завести окрему сім-карту з анонімним номером і на цю сім-карту відкрити анонімну карту. Точніше, різні анонімні картки різних банків. Такі картки в Україні пропонують кілька банків. По цих картках потрібно проводити розрізнені транзакції.

А може я щось не зрозуміла? І все в порядку? До речі, і скільки буде обнал?)