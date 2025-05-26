Украина отстает от РФ: крупный бизнес должен включиться в дроновую войну

Одновременно несколько публичных военнослужащих, работающих в области беспилотных систем, заявили о факте отставания Украины от РФ войне дронов. Они говорят, что возможности Москвы в разных сегментах отрасли БПЛА растут очень быстро, в то же время у нас такого роста нет

Одновременно несколько публичных военнослужащих, работающих в области беспилотных систем, заявили о факте отставания Украины от РФ войне дронов. Они говорят, что возможности Москвы в разных сегментах отрасли БПЛА растут очень быстро, в то же время у нас такого роста нет

иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

И это только цветочки. Как известно, россияне собираются сразиться с нами еще десятки лет. Само решение по разрушению энергетической, транспортной инфраструктуры, крупных и даже средних предприятий сейчас разворачивает против нас РФ. Тысяча "шахедов" в сутки, которые нам предсказывает журнал "Экономист" — это не только о фронте, а скорее о тыле. Экономика в тылу все больше под прицелом, фронт держать будет все труднее.

Что делать?

Ответ очень прост и очевиден. Технологическую войну выиграют крупные производства и большие команды разработчиков. А большие производства и большие разработки – это компетенция крупного бизнеса.

В РФ государство и приближенный к власти крупный бизнес объединились и создали масштабные производственные мощности и многочисленные команды инженеров. Были созданы огромные производства, с невиданными для Украины масштабами — например, это сотни "шахедов" в сутки, или тысячи дронов на оптоволокне.

В Украине все по-другому. Здесь практически производством дроновой продукции занимаются небольшие в масштабах войны частные компании и сама армия.

Во всяком случае, это очень часто уровень гаражного производства. О каких-то технологических прорывах (например, более функциональном оптоволокне или системе лазерного наведения, или изделиях уровня Mavic 3) в таких условиях трудно мечтать.

Большой бизнес — он и только справится с задачей победы в гонке вооружений. У кого, как не у крупного бизнеса, есть компетенция толкать государство туда, куда нужно.

Во-первых, именно он страдает и чем дальше, тем сильнее страдать от дроновых атак россиян. К примеру, владельцы портовой инфраструктуры, нефтебаз или зернохранилищ еще 2 года назад должны собраться и организовать/профинансировать работу по созданию перехватчика шахедов. Это сэкономило бы им и нам сотни миллионов долларов.

Во-вторых, именно у крупного бизнеса есть лучшие кадры — управленцы, имеющие опыт развертывания крупных производств, так и организации технологических консорциумов по разработке и интеграции необходимых решений.

Большой бизнес должен объединиться и организовать военно-технологическую ставку. Привлечь туда самые большие волонтерские фонды, государственные институты и представителей военных. Наконец, выработать программу развития дроновой отрасли — план, какими именно технологиями мы в ближайшие годы собираемся завоевать доминирование в воздухе, а значит, выиграть войну.

Бизнес должен сформировать технологическую ставку и скорее не столько закрывать проблему своими деньгами, как должным образом организовать процесс. В принципе, разработки не обязательно нуждаются в заоблачных средствах — важно скорее системная работа с приоритетами и распределением ролей. А что касается производства, то здесь и так от государства и партнеров выделяются значительные ресурсы — важно, чтобы они тратились эффективно.

Россияне настроены очень серьезно – нас будут пытаться уничтожать под корень. Поэтому владельцы крупнейших активов нашей страны должны не сдаваться и активно включаться в их спасение, потому что именно компетенции крупного бизнеса сейчас наиболее востребованы в этой войне технологии.

Считайте это моей петицией к украинским топ-корпорациям.