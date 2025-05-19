"Воевать вечно". Это важнейшие слова, прозвучавшие за последние годы в нашем так называемом медиапространстве

"Воевать вечно". Это важнейшие слова, прозвучавшие за последние годы в нашем так называемом медиапространстве

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Как хорошо, что, наконец, противник проговорился, озвучил правду. О своем совсем не тайном плане. Который неочевиден всем только из-за огромной веры в то, что вот, через 2-3 недели, потом – через 2-3 месяца, а сейчас уже через полгода-год, все наконец-то вернется на круги свои.

Россияне откровенно озвучивают простой план – воевать с нами столько, сколько мы будем сопротивляться.

Россияне не врут, когда говорят, что собираются убивать нас до конца – своего или нашего.

Это серьезный план. Даже если мы нанесем сокрушительные поражения вооруженным силам РФ, они будут с нами воевать снова и снова. Если мы уничтожим всю бронетехнику – они пойдут на нас на мотоциклах и самокатах. Если не будет хватать самокатов – пешком будут идти. Если не смогут идти – то остановятся, соберутся с силами и снова уйдут.

Так было всегда. Они с нами так воюют уже несколько столетий.

И именно такими способами. Во время второй мировой им не трудно было положить полмиллиона, миллион за условный Покровск. Изменилось ли что-нибудь с тех пор? Взгляните на свежие памятники Сталину в московском метро.

Взгляните на эти памятники и примите постоянную войну как данность.

***

Да и не только РФ. Так всегда жило человечество. Просто у нас произошла большая историческая аномалия. После невиданной ранее мировой войны, где наслоились беспрецедентная жестокость тоталитарных режимов и колоссальный прогресс в мощи оружия, Западная цивилизация решила отдохнуть на пару поколений. И, насколько могла, распространяла свое мирное настроение на мир иной, и довольно успешно. Теперь весь мир смотрит, как страны Запада теряют смысл, теперь они уже не пример.

И прошлое уже как следует забыто, и теперь патрон снова посылается в патронник.

Мы просто первыми попали в очередь.

Вряд ли есть гарантия, что можно будет спастись в спокойных ныне Ирландиях или Канадах. Тень опасности висит над всеми, самыми тихими уголками милого, но уже отцветшего западного мира.

Вы не готовы воевать десятки лет? А какой у вас выбор?

В аналогичной ситуации Израиль сделал свой выбор. Собственно, эта страна живет в войне более 70 лет, с самого своего рождения. И богатый, и в индексе счастье занимает первые места на планете.

***

Теперь со мной будут спорить. Поэтому я счастлив, что это, наконец, сказал враг, а не я. Ибо когда я говорю, что следует готовиться к ПОСТОЯННОЙ войне с РФ, со мной начинают чуть ли не ссориться, "ты хочешь воевать вечно?!". Как будто этот вопрос от меня зависит. Как будто вообще этот вопрос зависит от украинцев.

Это не имеет смысла, потому что это спор с реальностью. Это защитная реакция психики, чтобы за спором не дать себе осознать положение вещей.

Но со мной все равно сейчас станут спорить.

***

Нам нужна перестройка государства под долгую, очень долгую войну. То, что есть сейчас, задуманное для временного, а не постоянного военного противостояния. Так не должно быть.