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Ігор Луценко політичний експерт info@regionews.ua
19 травня 2025, 13:19

План Росії – нескінченна війна. Україна має змінюватися

19 травня 2025, 13:19
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"Воювати вічно". Це найважливіші слова, котрі прозвучали за останні роки у нашому так званому медіапросторі
"Воювати вічно". Це найважливіші слова, котрі прозвучали за останні роки у нашому так званому медіапросторі
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Як добре, що нарешті противник проговорився, озвучив правду. Про свій зовсім не таємний план. Котрий неочевидний усім лише через величезну віру в те, що ось, через 2-3 тижні, потім – через 2-3 місяці, а зараз уже за півроку-рік, все нарешті повернеться на круги свої.

Росіяни відверто озвучують простий план - воювати з нами стільки, скільки ми чинитимемо спротив.

Росіяни не брешуть, коли кажуть, що збираються вбивати нас до кінця – свого чи нашого.

Це серйозний план. Навіть якщо ми завдамо нищівних поразок збройним силам РФ, вони будуть з нами воювати знову і знову. Якщо ми знищимо усю їх бронетехніку – вони підуть на нас на мотоциклах і самокатах. Якщо не вистачатиме самокатів – пішки ітимуть. Якщо не зможуть іти – то зупиняться, зберуться з силами і знову підуть.

І так було завжди. Вони з нами так воюють вже кілька століть.

І саме такими способами. Під час другої світової їм не важко було покласти півмільйона, мільйон за умовний Покровськ. Чи змінилося щось з тих пір? Подивіться на свіжі пам’ятники Сталіну в московському метро.

Подивіться на ці пам’ятники і прийміть постійну війну як даність.

***

Та й не тільки РФ. Так завжди жило людство. Просто у нас сталася велика історична аномалія. Після небаченої раніше світової війни, де нашарувалися безпрецедентна жорстокість тоталітарних режимів, і колосальний прогрес у потужності зброї, Західна цивілізація вирішила відпочити на пару поколінь. І, наскільки могла, розповсюджувала свій мирний настрій на інший світ, і досить успішно. Тепер весь світ дивиться, як країни Заходу втрачають глузд, тепер нині вони вже не приклад.

І минуле уже як слід забуте, і тепер патрон знову досилається у патронник.

Ми просто першими потрапили у чергу.

Навряд чи є гарантія, що можна буде порятуватися у спокійних нині Ірландіях чи Канадах. Тінь небезпеки висить над усіма, найтихішими куточками милого, але вже відцвілого західного світу.

Ви не готові воювати десятки років? А який у вас вибір?

В аналогічній ситуації Ізраїль зробив свій вибір. Власне, ця країна живе у війні понад 70 років, з самого свого народження. І багатий, і у індексі щастя посідає перші місця на планеті.

***

Зараз зі мною будуть сперечатися. Тому я щасливий, що це нарешті сказав ворог, а не я. Бо коли я кажу, що слід готуватися до ПОСТІЙНОЇ війни з РФ, зі мною починають ледь не сваритися, "ти хочеш воювати вічно?!". Так, ніби це питання від мене залежить. Так, ніби загалі це питання залежить від українців.

Це не має сенсу, бо це суперечка з реальністю. Це захисна реакція психіки, щоб за суперечкою не дати собі усвідомити стан речей.

Але зі мною все одно зараз почнуть сперечатися.

***

Нам потрібна перебудова держави під довгу, дуже довгу війну. Те, що є зараз, задумане для тимчасового, а не постійного військового протистояння. Так не має бути.

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