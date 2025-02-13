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Игорь Луценко политический эксперт info@regionews.ua
13 февраля 2025, 18:05

Что не так с планом по привлечению в армию людей 18-24 лет

13 февраля 2025, 18:05
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По-моему, слишком резкая реакция многих блогеров и не блогеров на план по привлечению 18–24-летних в армию – она вовсе не об этом плане.
По-моему, слишком резкая реакция многих блогеров и не блогеров на план по привлечению 18–24-летних в армию – она вовсе не об этом плане.
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Она о том, что те, кто сейчас добросовестно находится на службе, чувствуют себя униженными. Людям просто дали повод сказать о своем страдании, и вот они о нем стали говорить.

Я раньше говорил: кроме тех, кто уже в армии, у нас по большому счету больше никого не будет!

То войско, которое есть, – другого не дано. Оно, то, что есть, – наша надежда и опора. Именно это войско нужно холить и лелеять.

Чем дольше человек воюет, тем больше других равных благ он должен получать.

Ставка на новых – проигрышная, потому что новых – мизер, а старых – сотни тысяч.

А еще – это о качестве. За битого двух небитых дают.

Говорят, что поток людей, мобилизуемых в армию, небольшой, что вытекает из армии СЗЧ-шниками, убитыми, пропавшими без вести и ранеными тоже немало. Но я знаю, что если нормально вложиться в тех золотых, кто еще остался, то у нас все получится.

Не только количеством людей нужно мыслить, но и их качественными характеристиками. На войне бывает так, что один человек может стоить 10 других. И наоборот, какой-то бестолковый или зловредный солдат может нанести своим же вред. Потому ценность бойца может изменяться как в десятки раз по абсолютной величине, так и менять свой знак.

Главными должны быть не цифры человеческой массы, а сумма качеств личностей.

Еще раз – количество мобилизованных и количество потерь не объясняет достаточным образом изменения боеспособности войска. Гораздо большую силу имеет морально-психологическое состояние тех, кто сейчас служит, их организованность, востребованность, реализуемость, профессионализм, обучение и мотивированность.

Сколько надежды есть у них на самих себя – столько у нас и есть шансов на победу. Правило "лучшее – новичкам" ошибочно, противоположно тому, что нужно делать. Конечно, новичков следует привлекать. Но надо все же больше всего наделять тех, кто наиболее опытный, ловкий, успешный, стойкий. Тогда и новички подтянутся – они будут заходить не в постепенную деградацию условий службы, а в процесс роста, как собственного, так и армии в целом.

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