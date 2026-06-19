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Геннадий Друзенко украинский юрист, общественный активист, публичный интеллектуал info@regionews.ua
19 июня 2026, 07:53

Независимость и свобода: иранский соблазн

19 июня 2026, 07:53
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Самая мощная демократия вынуждена была отступить перед одной из стран "оси зла"
Самая мощная демократия вынуждена была отступить перед одной из стран "оси зла"
Иллюстрация: Facebook/Gennadiy Druzenko
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Иран сделал с самой мощной страной мира, что мы можем только мечтать сделать с Россией. Он потерял лидера, но не потерял управляемость страной. Не потерял ни одного квадратного сантиметра своей территории. Не отказался от своего государственного и общественного строя. Консолидировал общество. И фактически выходит из войны сильнее и влиятельнее, чем заходил в нее.

Самая мощная демократия вынуждена была отступить перед одной из стран "оси зла". Причем помощь союзников (если такую оказывали Китай, Россия и КНДР) точно не была решающей и, похоже, даже существенной.

Возможно, впервые со времен Вьетнамской войны автократия так наглядно побеждает демократию. Хотя во Вьетнаме и Афганистане США проиграли по внутриполитическим причинам, после долгого и победоносного доминирования на поле боя. Американцы просто не получили ответа на вопрос: что они забыли в этих дальних странах, чтобы платить такую цену? В Иран они даже не смогли зайти…

И это выглядит очень соблазнительно для украинских правых. Потому что иранцы построили страну, о которой мечтали Донцов, Бандера, Сциборский, Ленковский, Стецько и другие ведущие деятели ОУН – "суверенное, авторитарное, тоталитарное государство" (цитата из т.н. Конституции Сциборского) с пожизненным верховным лидером во главе. Только вместо ОУН в Иране правит КСИР. А вместо националистической идеологии властвует религиозная.

И здесь мы подходим к основным различиям между свободой и суверенитетом. Суверенитет (независимость) государства – это право определять свою судьбу. Иран, безусловно, суверенное государство. Китай – суверенный. Советский Союз был суверенным настолько, насколько это возможно. Третий рейх был суверенным. Но, надеюсь, никому не придет мысль назвать эти государства свободными странами свободных граждан. Одна партия, одна идеология, один лидер…

После того, как СССР проиграл Холодную войну, мы знали, что демократии сильнее автократии. После побега США из Афганистана (вероятно подтолкнувшего Путина атаковать Украину) и фиаско в Ираке, эта казалось бы доказанная аксиома больше не работает. Автократии оказались более устойчивыми, чем нам казалось.

И потому так важно Украине не впасть в авторитарный соблазн. Не заплатите свободой за независимость. Помнить, что суверенитет – это только право самим выбирать свою судьбу, но никак не гарантия правильного выбора.

Я понимаю, что в современной Украине это звучит почти еретично, но если вы не только повесили портрет Степана Бандеры на стене, но и внимательно перечитали концептуальные произведения теоретиков украинского национализма, то нетрудно сделать вывод, что Иран mutatis mutandis – государство их мечты. А я не хотел бы жить в украинском Иране.

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Иран США Украина независимость война идеология
 
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