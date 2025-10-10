Наиболее убедительные аргументы – это не столько потери россиян на фронте, сколько экономический упадок. Потому что война – это действительно очень недешевая авантюра, даже для России

Фото: REUTERS/Maksym Kishka

Все, кто читает мой блог долгое время, знают, что я был и остаюсь убежденным сторонником завершения войны через компромисс. Просто потому, что судьба Финляндии после второй мировой сложилась гораздо лучше судьбы Польши, законное правительство которой в экзили не соглашалось признать аннексию Советским Союзом "Восточных Кресов" Второй Речи Посполитой.

Но у каждого компромисса есть свои пределы. После которого он превращается в поражение. Будущее и люди важнее территории. Но фундаментальное право самим выбирать свою судьбу важнее мира любой ценой. Это война не за территорию, а за независимость и субъектность Украины. И именно они не могут являться предметом торга с агрессором.

Основная проблема любого деспотического режима – он основывается на лояльности и сервилизме вместо честности и профессионализма. Он наказывает не за ложь, а за плохие новости. И потому ошибочно оценивает свои потери, свой ресурс и свой потенциал. Его сильная сторона – долгая воля. Но иногда "триумф воли" завершается не победой, а руинами Третьего рейха.

Я долго считал, что пути больше напоминает сталина. Ничего гитлера. Такой же хитрый, прагматичный и рациональный тиран. Знающий, когда стоит остановиться, чтобы жертва не застряла в глотке. Похоже, я ошибался. Потому что сегодня война в Украине потеряла для Кремля любое рациональное обоснование. Война уничтожает россию медленнее, но необратимее нас. А цена, которую агрессор платит за каждый квадратный километр украинской земли, давно далеко за пределами любого рацио. И тем не менее пути не останавливаются.

Поэтому я сегодня не вижу ни другого способа остановить хотя бы активную фазу войны, кроме как сделать потери московии действительно неприемлемыми. Лишить ее ресурсов для ведения войны такого масштаба. Но в то же время принципиально воздержаться от любых призывов уничтожить/расчленить/ликвидировать ерефию, чтобы не превратить для России "войну наемников" в действительно "народную и священную войну". Пока главный мобилизационный ресурс россии – это деньги, у нас есть шанс. Если на кону окажется российская государственность per se, боюсь в Украину придут миллионы и миллионы московитов, готовых умирать "за родину, за путина", а не сотни тысяч "заробитчан", как сейчас.

Наши требования должны лежать на столе и их должно быть только два: 1) остановка войны по линии фронта с возможными непринципиальными корректировками; 2) реальный суверенитет и независимость Украины, то есть никто за нас не будет определять нашу судьбу. А аргументы должны чеканить Силы обороны Украины. Причем наиболее убедительные аргументы – это не столько потери россиян на фронте, сколько экономический упадок. Потому что война – это действительно очень недешевая авантюра, даже для России.

Не за что воевать – завершится война. Будет чем платить за оружие и личный состав – война будет продолжаться. Причем это касается обеих сторон.

Ни один Трамп нас не "помирит". Как выяснилось, у него просто "нет карт на руках."