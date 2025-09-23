11:45  23 сентября
Геннадий Друзенко украинский юрист, общественный активист, публичный интеллектуал info@regionews.ua
23 сентября 2025, 15:07

Победа Украины зависит не только от фронта, но и от общества

23 сентября 2025, 15:07
Войны прекращаются, как правило, двумя способами: 1) победа одной и капитуляция другой стороны; 2) установление нового баланса сил и новых (признанных или непризнанных) границ
Войны прекращаются, как правило, двумя способами: 1) победа одной и капитуляция другой стороны; 2) установление нового баланса сил и новых (признанных или непризнанных) границ
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Украина должна сделать все для того, чтобы Кремль убедился: первый вариант для него недостижим, а второй желателен. Тогда могут начаться реальные переговоры о хотя и несправедливом, но относительно прочном и долговременном мире. Судя по ситуации на фронте, все к тому медленно, но вероятно идет. Отсюда и "откровение" Рогозина, что "война зашла в тупик" и победы, которой грезит Кремль, в обозримом будущем не будет. Как впрочем не будет и сожженной Москвы, которой – далеко от фронта – грезит Ющенко.

Именно на таком балансе сил держался "холодный мир" между СССР и США во времена Холодной войны. На нем же держится перемирие между двумя Кореями. Конкретно баланс сил выступает предохранителем большой войны меж Индией и Пакистаном. И это то, к чему мы должны стремиться всеми силами. И что единственная реалистическая задача этой войны – не уничтожить Россию, а убедить ее, что украинский орешек слишком тверд, чтобы Москва могла его съесть.

Препятствием достижению этой цели могут стать только наши внутренние распри. Украинское общество изболено, наэлектризовано, ревниво и подозрительно. В то время, когда Силы обороны сосредоточены на уничтожении внешнего врага, есть большой соблазн искать врагов внутренних. Тех, кто не так говорит, не в ту церковь ходит, не тех героев уважает, не те фильмы смотрит, не книги читает, не те спектакли ставит и т.д. Даже если остается не просто лояльным Украине, а искренне и самоотверженно работает на победу.

К сожалению, президент Зеленский нередко задает такой авторитарный тон, путая врагов и оппонентов. Но он далеко не одинок в этом соблазне некритической самоуверенности и нетерпимости к критике. Искренний патриот Украины Юрий Касьянов в последнее время просто одержим критикой компании Fire Point, ее менеджмента и изделий. Хотя даже не попытался связаться с коллегами и задать им профессиональные вопросы, которые его беспокоят. А вдруг Fire Point – это украинский Ford ХХІ века, действительно революционизирующий ракето- и дроностроительство? Я не инженер, но достаточно хорошо знаю немецкое и скандинавское усердие и щепетильность, чтобы поверить, что Дания и ФРГ передают украинской компании миллиарды евро только потому, что "Зеленский попросил".

Когда-то мы назвали наш дружеский разговор с Cyril Hovorun, обнародованный на YouTube, "Подсушить эмоции". Это по-прежнему остается одним из основных рецептов украинской победы. Потому что нас атакуют два врага: россия извне и братоубийственные распри, претензия на эксклюзивность, нетерпимость к иначемости и нехватка стратегичности изнутри.

Разрушить Украину можно только изнутри. Популизм с его миллионным эхом в соцсетях, нехватка рацио и избыточность эмоций – это то, что питает надежду Кремля на победу, а значит, продолжает войну.

Дискуссия, споры, критика власти и свобода слова – то, что нас выгодно отличает от россиян. Но у каждой реки должны быть крепкие берега, чтобы паводок не привел к катастрофе. Чрезмерный радикализм, самоуверенность и эмоциональность поднимают наше сопротивление. Разрушают Украину изнутри.

Идет война за украинскую идентичность. Но в основах этой идентичности должны лежать универсальные ценности свободы, достоинства, человечности, солидарности. И уже над ними должен развеваться украинский флаг и звучать украинский язык.

Чем сплоченнее мы будем, чем инклюзивнее будет украинский проект, чем меньше будем видеть врагов в оппонентах, тем быстрее завершится война. Потому что победить нас можем только мы сами.

