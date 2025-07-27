ПЛЕНКИ МИНДИЧА как ТЕСТ ДЛЯ УКРАИНСКИХ ЭЛИТ

Похоже, что мы на пороге нового «кассетного скандала». Знающие люди говорят, что «пленки Мельниченко» против «пленок Миндича» как аналоговая связь против LTE или 5G. Что и неудивительно: шестой президент просто Цицерон против косноязычного второго.

Похоже, что мы на пороге нового «кассетного скандала». Знающие люди говорят, что «пленки Мельниченко» против «пленок Миндича» как аналоговая связь против LTE или 5G. Что и неудивительно: шестой президент просто Цицерон против косноязычного второго.

фото: Facebook/Gennadiy Druzenko

Если это правда, тогда становится понятным тот испуг, который заставил Банковую наломать дров 21 июля – так торопливо склепав изменения в законопроект 12414, приняв, подписав и обнародовав его, словно это был вопрос жизни и смерти.

Если хотя бы часть того, о чем говорят ведомые люди, правда, то это приговор Зеленскому. Как пленки Мельниченко стали приговором Кучме. Делегитимизированный ими в глазах широких кругов, Данилыч (который в начале второй каденции, как и обещал, стал становиться "совершенно другим Кучмой") обозлился, избил горшки с Западом, назначил Януковича премьером, а Медведчука – главой своей администрации – и повел Украину в ЕЭП (Единое экономическое пространство с Россией, Беларусью и Казахстаном).

Чтобы отыграть вред, причиненный пленками, потребовалась Оранжевая революция, бестолковая конституционная реформа, полудееспособный президент и популист-премьер. Отыграть полностью так и не удалось: в 2010 году Янукович таки возглавил Украину и попытался развернуть ее в сторону россии. Чтобы остановить его, потребовался второй Майдан, более сотни погибших и фактический паралич госуправления. В результате мы потеряли Крым, половину Донбасса и получили агрессивного врага на восточных границах.

Не скажу, что "пленки Мельниченко" стали причиной всех этих событий (она гораздо глубже), но триггером они точно стали.

Подозреваю, что сейчас один седовласый политик мечтает получить "пленки Миндича" и обнародовать их, как это сделал другой седовласый политик, обнародовавший "пленки Мельниченко" в ноябре 2000 года. Так как считает, что украинский народ совершил катастрофическую ошибку, избрав на прошлых выборах не его, а Зеленского (Кучму). Что после обнародования пленок кратко описано выше.

Если то, что говорят знающие люди, действительно есть на "пленках Миндича", Зеленский потеряет моральное право руководить Украиной. А вот какие это будет иметь последствия и смогут ли украинские элиты не станцевать на тех же граблях личных интересов, эмоций и инфантилизма, на которых станцевали в начале 2000-х, – вопрос тех, кто сейчас у руля государства.

Потому что вице-президента в Украине нет. Поэтому пойти по цивилизованному пути Волтергейста у нас не получится. Парламентаризм у нас изнасилован и растоптан. Поэтому ожидать от Верховной Рады, что она сыграет ключевую роль в выходе из политического кризиса, как это было в 2014 году, не стоит. Действующий Главнокомандующий далеко не столь популярен в народе (и в армии), как его предшественник, чтобы взять всю полноту власти на себя. Да и Зеленский не из тех, кто так просто сдаст власть. И в этом он больше похож на Кучму, чем на Януковича.

Теперь вопрос к нашим элитам. Если, конечно, таковые остались в Украине. Как найти выход из этой ловушки? Поскольку, с одной стороны, содержание "пленок Миндича" может полностью делегитимизировать Зеленского и его ближайшее окружение в глазах украинцев и наших Западных партнеров. Если окажется, что шестой президент – украинская версия путина. И ничего не менять – это согласиться с тем, что мы сражаемся только за то, чтобы Украину грабили не россияне, а украинцы. С другой стороны, лобовая атака на Зеленского в стиле Сан Саныча Мороза образца 2000-2001 годов – это путь к потере управляемости государством и полный хаос. Ибо "хромая утка" во главе страны во время великой войны – это прямой путь к поражению.

Поэтому вопрос стоит ребром: как вырезать раковую опухоль и не убить пациента? Сменить политическое руководство и не потерять управляемость государством? Конечно, если то, что знающие люди говорят о "пленках Миндича", правда.

И это для украинских элит (включая Президента, его окружения, парламентскую и внепарламентскую оппозицию, авторитетные командиры, крупный бизнес и т.д.) настоящий вызов, сверхсложный тест на зрелость и мудрость. И ответ на него зависит прежде всего от того, научились ли они любить Украину больше себя и своего состояния?