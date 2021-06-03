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Андрей Смолий Политический эксперт [email protected]
03 июня 2021, 16:27 2

Закон об олигархах и контроль над медиа

03 июня 2021, 16:27 2
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Главной задачей так называемого законопроекта "о деолигархизации" является установление полного контроля над медиа
Главной задачей так называемого законопроекта "о деолигархизации" является установление полного контроля над медиа
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За пример берется Россия.

Когда к власти пришел Путин, он также провел "деолигархизацию".

Тогда " свои "олигархи еще больше обогатились, а все кто были "неугодны" брошены в тюрьмы.

Но самое главное - все СМИ стали принадлежать Путину и ФСБ.

Обратите внимание, что нижним цензом определения понятия "олиграрх" является 87 миллионов долларов. То есть, де факто владельцы всех СМИ в Украине могут попасть под санкции, а сами телеканалы/радио/сайты - конфискованы.

Или все эти люди начинают играть в пользу одного человека - Зеленского.

Больше никаких новостей о коррупции, о зашкваре "слуг", о реванше и сдаче государства просто не будет. Все как на России и в Беларуси.

Вот это и есть основная задача. Сделать информационно и политически здесь узурпационную диктатуру.

А " свои" олиграхи будут дальше воровать на "Большом строительстве", дерибанить Ководный фонд, драть три шкуры тарифами и штрафами.

Это и будет "деолігархізація" за которой начнется полноценный антиукраинский откат в сторону авторитарной азиатской модели...

Источник: Facebook

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