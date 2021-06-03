Закон об олигархах и контроль над медиа
За пример берется Россия.
Когда к власти пришел Путин, он также провел "деолигархизацию".
Тогда " свои "олигархи еще больше обогатились, а все кто были "неугодны" брошены в тюрьмы.
Но самое главное - все СМИ стали принадлежать Путину и ФСБ.
Обратите внимание, что нижним цензом определения понятия "олиграрх" является 87 миллионов долларов. То есть, де факто владельцы всех СМИ в Украине могут попасть под санкции, а сами телеканалы/радио/сайты - конфискованы.
Или все эти люди начинают играть в пользу одного человека - Зеленского.
Больше никаких новостей о коррупции, о зашкваре "слуг", о реванше и сдаче государства просто не будет. Все как на России и в Беларуси.
Вот это и есть основная задача. Сделать информационно и политически здесь узурпационную диктатуру.
А " свои" олиграхи будут дальше воровать на "Большом строительстве", дерибанить Ководный фонд, драть три шкуры тарифами и штрафами.
Это и будет "деолігархізація" за которой начнется полноценный антиукраинский откат в сторону авторитарной азиатской модели...
Источник: Facebook