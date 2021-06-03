Закон об олигархах и контроль над медиа

Главной задачей так называемого законопроекта "о деолигархизации" является установление полного контроля над медиа

Главной задачей так называемого законопроекта "о деолигархизации" является установление полного контроля над медиа

За пример берется Россия.

Когда к власти пришел Путин, он также провел "деолигархизацию".

Тогда " свои "олигархи еще больше обогатились, а все кто были "неугодны" брошены в тюрьмы.

Но самое главное - все СМИ стали принадлежать Путину и ФСБ.

Обратите внимание, что нижним цензом определения понятия "олиграрх" является 87 миллионов долларов. То есть, де факто владельцы всех СМИ в Украине могут попасть под санкции, а сами телеканалы/радио/сайты - конфискованы.

Или все эти люди начинают играть в пользу одного человека - Зеленского.

Больше никаких новостей о коррупции, о зашкваре "слуг", о реванше и сдаче государства просто не будет. Все как на России и в Беларуси.

Вот это и есть основная задача. Сделать информационно и политически здесь узурпационную диктатуру.

А " свои" олиграхи будут дальше воровать на "Большом строительстве", дерибанить Ководный фонд, драть три шкуры тарифами и штрафами.

Это и будет "деолігархізація" за которой начнется полноценный антиукраинский откат в сторону авторитарной азиатской модели...

Источник: Facebook