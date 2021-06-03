Закон про олігархів і контроль над медіа

Головним завданням так званого законопроекту "про деолігархізацію" є встановлення повного контролю над медіа

Головним завданням так званого законопроекту "про деолігархізацію" є встановлення повного контролю над медіа

За приклад береться Росія.

Коли до влади прийшов Путін, він також провів "деолігархізацію".

Тоді "свої" олігархи ще більше збагатились, а всі хто були "неугодні" кинуті до тюрем.

Але найголовніше - всі ЗМІ стали належати Путіну та ФСБ.

Зверніть увагу, що нижнім цензом визначення поняття "оліграрх" є 87 мільйонів доларів. Тобто, де факто власники всіх ЗМІ в Україні можуть потрапити під санкції, а самі телеканали/радіо/сайти - конфісковані.

Або всі ці люди починають грати на користь однієї людини - Зеленського.

Більше жодних новин про корупцію, про зашквари "слуг", про реванш та здачу держави просто НЕ БУДЕ. Все як на Росії та в Білорусі.

Ось це і є основне завдання. Зробити інформаційно та політично тут узурпаційну диктатуру.

А "свої" оліграхи будуть далі красти на "Великому будівництві", дерибанити Ковідний фонд, дерти три шкури тарифами та штрафами.

Це і буде "деолігархізація" за якою почнеться повноцінний антиукраїнський відкат в сторону авторитарної азійської моделі...

Джерело: Facebook