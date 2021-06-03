Закон про олігархів і контроль над медіа
За приклад береться Росія.
Коли до влади прийшов Путін, він також провів "деолігархізацію".
Тоді "свої" олігархи ще більше збагатились, а всі хто були "неугодні" кинуті до тюрем.
Але найголовніше - всі ЗМІ стали належати Путіну та ФСБ.
Зверніть увагу, що нижнім цензом визначення поняття "оліграрх" є 87 мільйонів доларів. Тобто, де факто власники всіх ЗМІ в Україні можуть потрапити під санкції, а самі телеканали/радіо/сайти - конфісковані.
Або всі ці люди починають грати на користь однієї людини - Зеленського.
Більше жодних новин про корупцію, про зашквари "слуг", про реванш та здачу держави просто НЕ БУДЕ. Все як на Росії та в Білорусі.
Ось це і є основне завдання. Зробити інформаційно та політично тут узурпаційну диктатуру.
А "свої" оліграхи будуть далі красти на "Великому будівництві", дерибанити Ковідний фонд, дерти три шкури тарифами та штрафами.
Це і буде "деолігархізація" за якою почнеться повноцінний антиукраїнський відкат в сторону авторитарної азійської моделі...
Джерело: Facebook