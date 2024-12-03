Есть хорошо известное английское изречение "trump card". Переводится – козырная карта. На мой взгляд, Дональд Трамп может стать козырной картой для Украины. Объясню, что имею в виду

Есть хорошо известное английское изречение "trump card". Переводится – козырная карта. На мой взгляд, Дональд Трамп может стать козырной картой для Украины. Объясню, что имею в виду

фото: Facebook

Вы точно помните историю, что именно при Трампе Украине передали американские системы Javelin, которые играли определяющую роль в начале полномасштабной военной агрессии. Есть еще один важный случай – при его же президентстве Америка ввела санкции против "Северного потока – 2".

В свое время наша команда в "Нафтогазе" работала с людьми Трампа, поэтому имею право поделиться опытом.

Для эффективной работы с республиканцами нужно понимать несколько важных отличий между ними и демократами.

Для представителей Республиканской партии США главным отличием является ориентация на результат, а не на процесс, на который, как правило, ориентированы демократы.

Вспомните, как медлительно принимались решения по передаче нам того либо другого вида вооружения. Если говорить простым языком, то эти решения принимались тогда, когда другого варианта просто не было. Демократы слишком много времени тратят на анализ и размышления, что приводит к потере слишком дорогого времени. Соответственно решения оказываются запоздалыми и половинчатыми.

Такой процесс вреден.

Республиканцы имеют другую культуру. Они ориентированы на результат и отказываются от слишком длинных анализов того, что нельзя спрогнозировать.

Реальным примером подобной ситуации была наша работа с командой Трампа по поводу того, что не нужно консультироваться с европейскими странами в вопросе санкций по "Северному потоку – 2". Почему? Потому что очевидно, что они были бы против. Администрация Трампа не провела ряд консультаций. Они просто сказали: "Мы введем санкции, а уже потом будем говорить о результатах".

Трамп не консультироваться с тогдашней канлеркой Ангелой Меркель, которая до сих пор зла по этому поводу.

Вторым очень важным аспектом Трампа является то, что он бизнесмен, а уже потом политик. Бизнесмены известны тем, что они пытаются принимать решения не через консенсус большого количества людей, а через выслушивание мнений тех, кому доверяют и тем, кому было поручено анализировать конкретные вопросы.

Как мне известно, по каждому важному решению для Трампа у него есть несколько человек – от двух до пяти максимум.

Новоизбранный президент США сильно не любит, когда к нему приходят какие-то посторонние люди и начинают высказывать свою точку зрения по вопросам, по которым он не спрашивал.

И для нас – это преимущество. Потому что если мы сможем установить контакт с теми людьми, которые принимают решения по Украине, которым Трамп прислушивается, мы сможем влиять на его мнение и получать важные решения.

Третьим важным отличием команды Трампа от демократов является его прагматизм и поиск встречной выгоды. И встречная выгода – это, пожалуй, очень правильное и самое близкое выражение к его английскому оригиналу.

Они ищут интересы Америки для сотрудничества с Украиной – для бизнеса и политиков.

Нам важно на будущее найти и предложить команде Трампа реальные вещи, которые они будут считать обменом между Америкой и Украиной.

Конкретный пример нашей работы с командой Трампа. Одной из главных причин, почему они считали, что "Северный поток" нужно останавливать – было то, что мы объяснили, что американский сжиженный газ не сможет продаваться в Европе. "Северным потоком – 2" россияне вытесняли американские компании.

И после остановки "Северного потока" американский природный газ пришел в Европу и вытеснил российский газ, заняв второе место после Норвегии.

Когда говорят о Трампе, часто звучит дата 20 января 2025 года – то есть дата его инаугурации. И потом следует текст, что после инаугурации мы должны – А, Б, Ц, Д. Это неправильно.

Работать с командой Трампа нужно уже до 20 января. Они придут в Белый Дом уже с конкретным планом. И там должны быть украинские пункты.

Возвращаемся к тому, как сделать из Трампа козырную карту Украины.

Если мы сможем сформулировать для него конкретную цель, на которую он сможет ориентироваться, если сможем установить эффективную коммуникацию с людьми, к которым он прислушивается по украинскому вопросу, и если сможем сгенерировать для американцев прагматичный интерес к нашей стране – Трамп станет украинской козырной картой.