15:50  04 грудня
В Одесі 15-річний школяр на замовлення росіян підпалив електропідстанцію
08:51  04 грудня
На Львівщині 30-річний чоловік намагався виїхати за кордон з двома дружинами
20:11  03 грудня
Житель Києва знайшов мішок з боєприпасами в гаражному кооперативі
UA | RU
UA | RU
Андрій Коболєв ексголова правління НАК "Нафтогаз України" info@regionews.ua
03 грудня 2024, 17:20

Вигода для всіх: як Трамп може стати козирем України

03 грудня 2024, 17:20
Читайте также на русском языке
Є добре відомий англійський вислів "trump card". Перекладається – козирна карта. На мою думку, Дональд Трамп може стати козирною картою для України. Поясню, що маю на увазі
Є добре відомий англійський вислів "trump card". Перекладається – козирна карта. На мою думку, Дональд Трамп може стати козирною картою для України. Поясню, що маю на увазі
фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Ви точно пам’ятаєте історію, що саме при Трампі Україні передали американські системи Javelin, які мали визначальну роль на початку повномасштабної військової агресії. Є ще один важливий випадок – за його ж президентства Америка ввела санкції проти "Північного потоку – 2".

Свого часу наша команда в "Нафтогазі" працювала з людьми Трампа, тож маю право поділитися досвідом.

Для ефективної роботи з республіканцями треба розуміти декілька важливих відмінностей між ними та демократами.

Для представників Республіканської партії США головною відмінністю є орієнтація на результат, а не на процес, на який, як правило, орієнтовані демократи.

Згадайте, як повільно приймалися рішення щодо передачі нам того чи іншого виду озброєння. Якщо говорити простою мовою, то ці рішення приймалися тоді, коли вже іншого варіанту просто не було. Демократи занадто багато часу витрачають на аналіз і роздуми, що призводить до втрати надто дорого часу. Відповідно рішення виявляються запізнілими і половинчастими.

Такий процес є шкідливим.

Республіканці мають іншу культуру. Вони орієнтовані на результат і відмовляються від надто довгих аналізів того, що не можна спрогнозувати.

Реальним прикладом подібної ситуації була наша робота з командою Трампа щодо того, що не потрібно консультуватися з європейськими країнами в питанні санкцій по "Північному потоку – 2". Чому? Тому що очевидно, що вони були би проти. Адміністрація Трампа не провела ряд консультацій. Вони просто сказали: "Ми введемо санкції, а вже потім будемо говорити про результати".

Трамп не консультуватися з тодішньою канлеркою Ангелою Меркель, яка досі зла з цього приводу.

Другим, дуже важливим аспектом Трампа є те, що він бізнесмен, а вже потім політик. Бізнесмени відомі тим, що вони пробують приймати рішення не через консенсус великої кількості людей, а через вислуховування думок тих, кому довіряють і тим, кому було доручено аналізувати конкретні питання.

Як мені відомо, по кожному важливому рішенню для Трампа в нього є таких людей декілька – від двох до пʼяти максимум.

Новообраний президент США сильно не любить, коли до нього приходять якісь сторонні люди і починають висловлювати свою точку зору з питань, по він не запитував.

І для нас – це перевага. Тому що якщо ми зможемо встановити контакт із тими людьми, які приймають рішення по Україні, до яких Трамп дослухається, ми зможемо впливати на його думку і отримувати важливі рішення.

Третьою важливою відмінністю команди Трампа від демократів є його прагматизм та пошук зустрічної вигоди. І зустрічна вигода – це, мабуть, дуже правильний та найбільш близький вислів до його англійського оригіналу.

Вони шукають інтереси Америки для співпраці з Україною – для бізнесу та політиків.

Нам важливо на майбутнє знайти та запропонувати команді Трампа реальні речі, які вони будуть вважати обміном між Америкою та Україною.

Конкретний приклад з нашої роботи з командою Трампа. Однією з головних причин, чому вони вважали, що "Північний потік" треба зупиняти – було те, що ми пояснили, що американський зріджений природній газ не зможе продаватися в Європі. "Північним потоком – 2" росіяни витискали американські компанії.

І після зупинки "Північного потоку" американський природній газ прийшов у Європу і витіснив російський газ, зайнявши друге місце після Норвегії.

Коли говорять про Трампа, часто звучить дата 20 січня 2025 року – тобто дата його інавгурації. І потім іде текст, що після інавгурації, ми повинні – А, Б, Ц, Д. Це неправильно.

Працювати з командою Трампа треба вже до 20 січня. Вони прийдуть у Білий Дім вже з конкретним планом. І там мають бути українські пункти.

Повертаємося до того, як зробити з Трампа козирну карту України.

Якщо ми зможемо сформулювати для нього конкретну ціль, на яку він зможе орієнтуватися, якщо зможемо встановити ефективну комунікацію з тими людьми, до яких він дослуховується щодо українського питання, і якщо зможемо згенерувати для американців прагматичний інтерес до нашої країни – Трамп стане українською козирною картою.

Україна США війна Дональд Трамп Північний потік
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
Росіяни вдарили дронами по Нікопольщині: загинула жінка, є постраждалий
04 грудня 2024, 17:53
У Києві у парку Слави демонтували погруддя радянських діячів
04 грудня 2024, 17:50
Харківщина отримала від міжнародних благодійників будматеріали для ремонту дахів
04 грудня 2024, 17:48
Масштабна пожежа під Тернополем: із палаючої ферми врятували 50 тварин
04 грудня 2024, 17:00
У Куп’янську російський дрон влучив в авто ритуальних послуг: у прокуратурі показали фото
04 грудня 2024, 16:47
Ексзаступника голови Вищого господарського суду відправили під варту
04 грудня 2024, 16:24
Прикордонники показали, як збили на Півночі два російські дрони-камікадзе
04 грудня 2024, 16:15
Росіяни завдали ударів по Краматорському району: на підприємствах виникли пожежі
04 грудня 2024, 15:58
В Одесі 15-річний школяр на замовлення росіян підпалив електропідстанцію
04 грудня 2024, 15:50
Працівники ТЦК, військові та лікарі: у Дніпрі викрили масштабну схему ухилення від мобілізації
04 грудня 2024, 15:39
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Всі публікації »
Марія Золкіна
Володимир Паніотто
Олександр Краковецький
Всі блоги »