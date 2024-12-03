Є добре відомий англійський вислів "trump card". Перекладається – козирна карта. На мою думку, Дональд Трамп може стати козирною картою для України. Поясню, що маю на увазі

Є добре відомий англійський вислів "trump card". Перекладається – козирна карта. На мою думку, Дональд Трамп може стати козирною картою для України. Поясню, що маю на увазі

фото: Facebook

Ви точно пам’ятаєте історію, що саме при Трампі Україні передали американські системи Javelin, які мали визначальну роль на початку повномасштабної військової агресії. Є ще один важливий випадок – за його ж президентства Америка ввела санкції проти "Північного потоку – 2".

Свого часу наша команда в "Нафтогазі" працювала з людьми Трампа, тож маю право поділитися досвідом.

Для ефективної роботи з республіканцями треба розуміти декілька важливих відмінностей між ними та демократами.

Для представників Республіканської партії США головною відмінністю є орієнтація на результат, а не на процес, на який, як правило, орієнтовані демократи.

Згадайте, як повільно приймалися рішення щодо передачі нам того чи іншого виду озброєння. Якщо говорити простою мовою, то ці рішення приймалися тоді, коли вже іншого варіанту просто не було. Демократи занадто багато часу витрачають на аналіз і роздуми, що призводить до втрати надто дорого часу. Відповідно рішення виявляються запізнілими і половинчастими.

Такий процес є шкідливим.

Республіканці мають іншу культуру. Вони орієнтовані на результат і відмовляються від надто довгих аналізів того, що не можна спрогнозувати.

Реальним прикладом подібної ситуації була наша робота з командою Трампа щодо того, що не потрібно консультуватися з європейськими країнами в питанні санкцій по "Північному потоку – 2". Чому? Тому що очевидно, що вони були би проти. Адміністрація Трампа не провела ряд консультацій. Вони просто сказали: "Ми введемо санкції, а вже потім будемо говорити про результати".

Трамп не консультуватися з тодішньою канлеркою Ангелою Меркель, яка досі зла з цього приводу.

Другим, дуже важливим аспектом Трампа є те, що він бізнесмен, а вже потім політик. Бізнесмени відомі тим, що вони пробують приймати рішення не через консенсус великої кількості людей, а через вислуховування думок тих, кому довіряють і тим, кому було доручено аналізувати конкретні питання.

Як мені відомо, по кожному важливому рішенню для Трампа в нього є таких людей декілька – від двох до пʼяти максимум.

Новообраний президент США сильно не любить, коли до нього приходять якісь сторонні люди і починають висловлювати свою точку зору з питань, по він не запитував.

І для нас – це перевага. Тому що якщо ми зможемо встановити контакт із тими людьми, які приймають рішення по Україні, до яких Трамп дослухається, ми зможемо впливати на його думку і отримувати важливі рішення.

Третьою важливою відмінністю команди Трампа від демократів є його прагматизм та пошук зустрічної вигоди. І зустрічна вигода – це, мабуть, дуже правильний та найбільш близький вислів до його англійського оригіналу.

Вони шукають інтереси Америки для співпраці з Україною – для бізнесу та політиків.

Нам важливо на майбутнє знайти та запропонувати команді Трампа реальні речі, які вони будуть вважати обміном між Америкою та Україною.

Конкретний приклад з нашої роботи з командою Трампа. Однією з головних причин, чому вони вважали, що "Північний потік" треба зупиняти – було те, що ми пояснили, що американський зріджений природній газ не зможе продаватися в Європі. "Північним потоком – 2" росіяни витискали американські компанії.

І після зупинки "Північного потоку" американський природній газ прийшов у Європу і витіснив російський газ, зайнявши друге місце після Норвегії.

Коли говорять про Трампа, часто звучить дата 20 січня 2025 року – тобто дата його інавгурації. І потім іде текст, що після інавгурації, ми повинні – А, Б, Ц, Д. Це неправильно.

Працювати з командою Трампа треба вже до 20 січня. Вони прийдуть у Білий Дім вже з конкретним планом. І там мають бути українські пункти.

Повертаємося до того, як зробити з Трампа козирну карту України.

Якщо ми зможемо сформулювати для нього конкретну ціль, на яку він зможе орієнтуватися, якщо зможемо встановити ефективну комунікацію з тими людьми, до яких він дослуховується щодо українського питання, і якщо зможемо згенерувати для американців прагматичний інтерес до нашої країни – Трамп стане українською козирною картою.