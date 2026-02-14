Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook

ВСУ поразили во временно оккупированном Крыму транспортно-десантный катер БК-16 и радиолокационную станцию РСП-10 врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В рамках системных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить поражение по важным военным объектам врага.

Подтверждено, что 12 февраля в районе населенного пункта Новоозерное в Крыму был успешно поражен транспортно-десантный катер БК-16 россиян.

Также 12 февраля в районе Гвардейского в Крыму ВСУ поразили радиолокационную станцию РСП-10.

В районе Приморска на временно захваченной территории Запорожской области в тот же день Силы обороны поразили узел связи российских захватчиков.

Кроме того, 13 февраля в районе Новоэкономического на временно захваченной территории Донетчины был поражен склад боеприпасов врага.

Потери россиян и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Напомним, ранее Силы обороны ракетами "Фламинго" поразили полигон "Капустин Яр", откуда РФ запускает "Орешник". На территории полигона часть зданий получила повреждение разной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована.