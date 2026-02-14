На Львовщине нашли сбитую российскую ракету "Кинжал"
Во Львовской области обнаружили российскую ракету Х-47М2 "Кинжал", которую сбили во время атаки на Львов 11 февраля
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОВА.
"В селе Ражнов Заболотцевской ТГ Золочевского района изъяли ракету Х-47М2 "Кинжал", которую сбили во время воздушно-ракетного российского удара 11 февраля", – говорится в сообщении.
Напомним, 11 февраля силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова. Впоследствии в воздушных силах рассказали подробности атаки на регион.
