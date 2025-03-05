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Александр Коваленко Военний эксперт info@regionews.ua
05 марта 2025, 04:00

Стагнирующий фронт и терроризируемый тыл: к чему приведёт приостановка помощи США Украине

05 марта 2025, 04:00
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Дональд Трамп все-таки повторил ошибку, допущенную им в 2023 году, когда в Конгрессе именно трампистское крыло республиканской партии начало блокировку помощи Украине, Тайваню и Израилю
иллюстративное фото: US Army
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В попытке надавить на демократическую партию перед выборами республиканцы чуть было не потеряли электоральную поддержку и шанс победить на президентских выборах. Поэтому проблема для Украины не новая и вполне ожидаемая.

Ожидаемая, поскольку с момента инаугурации Дональда Трампа 21 января от США не поступило ни одного нового пакета помощи Украине. Все те поставки, которые осуществлялись, проходили по программе, согласованной ещё при Джозефе Байдене. Но как нынешний демарш Дональда Трампа может повлиять на боеспособность Украины с учётом нынешних реалий?

Прежде всего, следует отметить, что помощь от США шла по ряду категорий, а именно: помощь техникой, боеприпасами, технологическая поддержка, разведданные, гуманитарная и т.д. Сейчас сложно говорить, о приостановке все ли помощи идёт речь или только военно-технической составляющей.

В первую очередь многие упоминают военно-техническую компоненту и в этом разделе важнейшими поставками были боеприпасы для артиллерии и боекомплект для средств ПВО. Следовательно, прекращение поставок боеприпасов повлияет на интенсивность ведения артиллерийского огня украинской армией. В 2023-2024 годах блокирование в Конгрессе помощи Украине привело к снарядному голоду и организации коалиции стран в рамках чешской инициативы, позволившей решить эту проблему.

В настоящее время соотношение выстрелов в зоне боевых действий примерно 1 к 3. Показатель конца 2023 начала 2024 года был в пределах 1 к 15. Поэтому дисбаланс может вырасти до уровня 1 к 5, 1 к 7, но показателей дисбаланса конца 2023 года, благодаря чешской инициативе, наращиванию производства самой Украиной и реэкспорту из других стран не будет.

Кроме того, в настоящее время украинская армия активно применяет fpv-дроны, как основное средство поражения целей, и в таких условиях артиллерия играет не такую важную роль как в 2022-2023 годах. Поэтому, если говорить о линии боестолкновений, самой зоне боевых действий, критического влияния на неё приостановка помощи США не окажет. Да, с поддержкой было бы проще решать ряд задач как в обороне, так и в наступлении, но кризиса не произойдёт.

С другой стороны, серьёзной проблемой может стать прекращение поставок средств ПВО и боекомплектов к ним. Причём это касается абсолютно всех эшелонов: малого, среднего и большого радиуса действия.

Например, США поставляют Украине L3Harris VAMPIRE, применяющие 70-мм ЗУР APKWS и показавших свою высокую эффективность против дронов-камикадзе Shahed-136. Для ЗРК NASAMS используются ракеты AIM-120 AMRAAM, так же поставляемые США. Не говоря уже о ЗРК Patriot, являющейся основным средством защиты от баллистических 9М723 ОТРК "Искандер” и гиперзвуковых российских ракет Х47М2 "Кинжал”.

Истощение ПВО может привести к интенсификации ударов по тыловой Украине, энергетической инфраструктуре в частности. Быстро заменить американские поставки не получится, ведь, например, франко-итальянский аналог ЗРК Patriot – SAMP/T производится в небольшом количестве, как и ракеты к нему. Также прекращение помощи скажется на комплектовании подразделений бронетехникой типа M2A2 ODS, М113, М1117, Stryker и пр. Это повлияет на полноценное обеспечение согласно штатной комплектации подразделений, хотя, вопрос решаем поставками из стран Европейского Союза.

Накануне скандала в Белом доме появилась информация, что Украине могут отключить StarLink. Это сообщение опроверг лично Илон Маск, но даже если представить такую вероятность, то катастрофу это не вызовет, поскольку будут задействованы стандартные армейские каналы связи. Возвращение к классической армейской связи займёт немного времени.

Что же до возможности прекращения предоставления разведывательных данных от США, то в вопросах планирования операций и отражения угроз это будет неприятным моментом, но не критическим, поскольку аналогичной информацией с Украиной делятся разведслужбы стран НАТО и не только. Поэтому сократится лишь объём данных для анализа, но не их качество.

Из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод. Украинская армия сейчас находится в стратегической обороне. Это позволяет сдерживать наступление российских войск и, придерживаясь такой стратегии, без поддержки США, у Украины есть все шансы не допустить обвала фронта. Это, в свою очередь, не даст возможности подготовить и укомплектовать силы, предназначенные для контрнаступления.

То есть без США Украина может держать оборону, но не контрнаступать. Только в случае возобновления помощи или замены американской помощи коллективной, дополнительной от других стран, возможны позитивные перемены на фронте. В свою очередь, серьёзной проблемой может стать дефицит средств ПВО, чем в обязательном порядке воспользуется Россия и масштабирует ракетные удары и налёты дронами. Стагнирующий фронт и терроризируемый тыл, именно такой сценарий провоцирует Дональд Трамп своими действиями против Украины

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