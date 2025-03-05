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Олександр Коваленко Військовий експерт info@regionews.ua
05 березня 2025, 04:00

Стагнуючий фронт і тероризований тил тил: до чого призведе призупинення допомоги США Україні

05 березня 2025, 04:00
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Дональд Трамп таки повторив помилку, допущену ним у 2023 році, коли в Конгресі саме трампістське крило республіканської партії розпочало блокування допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю.
Дональд Трамп таки повторив помилку, допущену ним у 2023 році, коли в Конгресі саме трампістське крило республіканської партії розпочало блокування допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю.
ілюстративне фото: US Army
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У спробі натиснути на демократичну партію перед виборами республіканці мало не втратили електоральної підтримки і шансу перемогти на президентських виборах. Тому проблема для України не є новою і цілком очікуваною.

Очікуваною, оскільки з моменту інавгурації Дональда Трампа 21 січня від США не надійшло жодного нового пакету допомоги Україні. Усі ті поставки, які здійснювалися, проходили за програмою, узгодженою ще за Джозефа Байдена. Але як нинішній демарш Дональда Трампа може вплинути на боєздатність України з урахуванням сучасних реалій?

Насамперед слід зазначити, що допомога від США йшла по ряду категорій, а саме: допомога технікою, боєприпасами, технологічна підтримка, розвіддані, гуманітарна тощо. Зараз складно говорити, про зупинення чи всі допомоги йде мова, чи тільки військово-технічної складової.

Насамперед багато хто згадує військово-технічну компоненту і в цьому розділі найважливішими поставками були боєприпаси для артилерії та боєкомплект для засобів ППО. Отже, припинення постачання боєприпасів вплине на інтенсивність ведення артилерійського вогню українською армією. У 2023-2024 роках блокування в Конгресі допомоги Україні призвело до снарядного голоду та організації коаліції країн у рамках чеської ініціативи, яка дозволила б вирішити цю проблему.

Зараз співвідношення пострілів у зоні бойових дій приблизно 1 до 3. Показник кінця 2023 року початку 2024 року був у межах 1 до 15. Тому дисбаланс може зрости до рівня 1 до 5, 1 до 7, але показників дисбалансу кінця 2023 року, завдяки чеській ініціативі, з інших країн не нарощуватиме виробництво.

Крім того, нині українська армія активно застосовує fpv-дрони, як основний засіб ураження цілей, і в таких умовах артилерія відіграє не таку важливу роль, як у 2022-2023 роках. Тому, якщо говорити про лінію бойових зіткнень, саму зону бойових дій, критичного впливу на неї призупинення допомоги США не вплине. Так, з підтримкою було б простіше вирішувати низку завдань як в обороні, так і в наступі, але кризи не станеться.

З іншого боку, серйозною проблемою може стати припинення постачання коштів ППО та боєкомплектів до них. Причому це стосується всіх ешелонів: малого, середнього і великого радіусу дії.

Наприклад, США постачають Україні L3Harris VAMPIRE, що застосовують 70-мм ЗУР APKWS і показали свою високу ефективність проти дронів-камікадзе Shahed-136. Для ЗРК NASAMS використовуються ракети AIM-120 AMRAAM, що також поставляються США. Не кажучи вже про ЗРК Patriot, що є основним засобом захисту від балістичних 9М723 ОТРК "Іскандер" та гіперзвукових російських ракет Х47М2 "Кинжал".

Виснаження ППО може призвести до інтенсифікації ударів по тиловій Україні, енергетичній інфраструктурі, зокрема. Швидко замінити американські поставки не вийде, адже, наприклад, франко-італійський аналог ЗРК Patriot – SAMP/T виробляється у невеликій кількості, як і ракети до нього. Також припинення допомоги позначиться на комплектуванні підрозділів бронетехнікою типу M2A2 ODS, М113, М1117, Stryker та ін. Це вплине на повноцінне забезпечення відповідно до штатної комплектації підрозділів, хоча питання вирішуємо поставками з країн Європейського Союзу.

Напередодні скандалу у Білому домі з'явилася інформація, що Україні можуть відключити StarLink. Це повідомлення спростував особисто Ілон Маск, але навіть якщо уявити таку ймовірність, катастрофу це не викличе, оскільки будуть задіяні стандартні армійські канали зв'язку. Повернення до класичного армійського зв'язку займе трохи часу.

Щодо можливості припинення надання розвідувальних даних від США, то в питаннях планування операцій та відбиття загроз це буде неприємним моментом, але не критичним, оскільки аналогічною інформацією з Україною діляться розвідслужби країн НАТО і не тільки. Тому скоротиться лише обсяг даних для аналізу, але з їх якість.

З усього вищевикладеного можна дійти такого висновку. Українська армія зараз перебуває у стратегічній обороні. Це дозволяє стримувати наступ російських військ і, дотримуючись такої стратегії, без підтримки США, Україна має всі шанси не допустити обвалу фронту. Це, у свою чергу, не дасть змоги підготувати та укомплектувати сили, призначені для контрнаступу.

Тобто без США Україна може тримати оборону, але не контрнаступати. Тільки у разі відновлення допомоги чи заміни американської допомоги колективної, додаткової з інших країн, можливі позитивні зміни на фронті. У свою чергу, серйозною проблемою може стати дефіцит коштів ППО, чим обов'язково скористається Росія і масштабує ракетні удари та нальоти дронами. Стагнуючий фронт і тил, що тероризується, саме такий сценарій провокує Дональд Трамп своїми діями проти України.

Дональд Трамп Україна РФ США війна окупанти ЗСУ фронт військова допомога
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