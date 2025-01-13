08:34  13 января
В Киеве автомобиль влетел в киоск
16:34  12 января
Линия фронта продвигается: жителей Днепропетровщины предупредили об угрозе
06:52  13 января
Оккупанты наращивают системы ПВО в Крыму, ослабляя другие участки фронта
UA | RU
UA | RU
Александр Коваленко Военний эксперт info@regionews.ua
13 января 2025, 09:50

Почему Украина не может пойти на мобилизацию 18-летних

13 января 2025, 09:50
Читайте також українською мовою
По заявлениям Майкла Уолтца… Всё просто.
По заявлениям Майкла Уолтца… Всё просто.
Читайте також
українською мовою

Думаю, тема снижения мобилизационного возраста до 18 лет станет одной из наиболее интенсивно раскручиваемых и триггерных в 2025 году. Причём её максимально будут пытаться интегрировать в наше информационное пространство, внушать необходимость и неотвратимость этого.

Например, по словам будущего советника 47-го президента США по нацбезопасности Майкла Уолтца снижение мобилизационного возраста до 18 лет позволит Украине привлечь сотни тысяч новых военных.

Казалось бы, здравый смысл в этих рекомендациях, с учётом регулярно звучащих заявлений о нехватке личного состава, есть, но, на самом деле – нет!

Смею себе позволить предположить, что разговорами о необходимости снижения мобилизационного возраста будущая администрация президента США попытается перекрыть перспективу сокращения помощи Украине. То есть, людской ресурс, привлекаемый по такой программе, должен будет позволить Украине держаться, пока США будут решать свои вопросы в Гренландии и Панаме, а украинский вопрос промежду-прочем в течение полугода, года или пары лет.

Но это исключительно моё субъективное мнение относительно целей, а если по факту?

По словам Майкла Уолтца это позволит привлечь в СОУ сотни тысяч бойцов, но вопрос, если даже и так, то чем их комплектовать? Ведь любое подразделение может полноценно выполнять боевые задачи в наступлении и обороне при наличии штатной комплектации техникой.

Предположим, мобилизуют 100 тысяч человек. Это примерно 125 батальонов, которые в свою очередь должны быть укомплектованы танками – 1 375, ББМ – 4 125, артиллерия – 1 500 и так далее. Вопрос, откуда это всё у Украины, если от США мы получили напрямую только 31 танк М1А1? Мистер Трамп передаст для комплектации 125 батальонов 1 375 M1A1 Abrams, пылящихся на складах в количестве более 5 500 ед, при более 2 500 находящихся в строю?

Подразделение, не имеющее полной комплектации, сразу же проседает по эффективности и качеству выполнения боевых задач в наступлении и обороны, что влечёт чрезмерно высокие потери. Яркий пример – РОВ. У россиян дефицит практически по всем видам техники и в своих наступательных операциях они теряют тысячи! При 100 тысячах пехоты мы будем терять её примерно в таких же пропорциях как и россияне и эти 100 тысяч восемнадцатилетних пацанов закончатся в ноль за 3-4 месяца.

Будет полностью уничтожено поколение, которому после победы отстраивать и возрождать Украину! Это будет для Украины тотальная демографическая… даже не пропасть. Это будет демографический Апокалипсис! Но разве Майкла Уолтца это волнует?

Отдельный момент – физические возможности. 18-летний боец по своему физическому потенциалу значительно отличается не в лучшую сторону от 25 летнего и даже 22-х летнего. К физической форме ещё морально-психологическая устойчивость. И это всё так же будет влиять на показатели потерь на поле боя в не лучшую, крайне катастрофическую для нас сторону.

Но, немаловажным остаётся фактор 25+, мобресурс этой возрастной категории не использован настолько, чтобы говорить о кризисе. Проблема только в том, что методы привлечения добровольцев 25+ куда сложнее банального словоблудия и трёпа о мобилизации с 18+. В первую очередь – финансовая мотивация, для повышения уровня мобилизации. Но вряд ли Майкл Уолтц будет ратовать за то, чтобы Украине выделили 1 миллиард долларов, на финансирование разовых выплат добровольцам в 10 тысяч долларов. Думаю, финансовая мотивация в 10 тысяч долларов неплохое подспорье для повышения показателей мобилизации, но об этом будущий советник 47-го президента США по нацбезопасности не говорит.

Итак, подытожим.

Майкл Уолтц не говорит об увеличении помощи Украине техникой. Майкл Уолтц не говорит о дополнительном финансировании Украины для повышения мобилизации. Майкл Уолтц говорит, что украинцам нужно гнать на мясорубку желторотых пацанов. Всё просто.

США война ВСУ мобилизация
Россияне ночью запустили по Украине более сотни дронов: сколько удалось сбить
13 января 2025, 09:07
В Херсонской области в результате обстрелов ранены десять человек
13 января 2025, 08:56
Генштаб обновил данные о потерях РФ: информация на 13 января
13 января 2025, 07:28
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
Последствия дроновой атаки РФ на Киевщине: повреждено общежитие и медучреждение
13 января 2025, 09:14
Россияне ночью запустили по Украине более сотни дронов: сколько удалось сбить
13 января 2025, 09:07
В Херсонской области в результате обстрелов ранены десять человек
13 января 2025, 08:56
В Киеве автомобиль влетел в киоск
13 января 2025, 08:34
Очистка побережья Крыма от мазута усложняется из-за российских военных, — СМИ
13 января 2025, 08:07
Генштаб обновил данные о потерях РФ: информация на 13 января
13 января 2025, 07:28
Суд вынес приговор военному за пьяное ДТП в Ровно, в котором погибла работница ТЦК
13 января 2025, 07:12
Оккупанты наращивают системы ПВО в Крыму, ослабляя другие участки фронта
13 января 2025, 06:52
Военные показали уничтоженный россиянами Часов Яр с высоты птичьего полета
13 января 2025, 06:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
В Киеве все будет "Благоустрий"
Все публикации »
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »