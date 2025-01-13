Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир

Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташований монастирський комплекс. У його стінах та келіях уже помітні тріщини, які щоразу стають більшими. За півтора року, відколи гора вперше почала сповзати, міська влада не провели жодних серйозних робіт на ній. Ситуація загрузла в паперовій тяганині, через що тисячі людей, які живуть поруч монастиря, змушені об'їжджати десятки кілометрів, щоб дістатися центральної частини Полтави

Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташований монастирський комплекс. У його стінах та келіях уже помітні тріщини, які щоразу стають більшими. За півтора року, відколи гора вперше почала сповзати, міська влада не провели жодних серйозних робіт на ній. Ситуація загрузла в паперовій тяганині, через що тисячі людей, які живуть поруч монастиря, змушені об'їжджати десятки кілометрів, щоб дістатися центральної частини Полтави

Відрізані від міста

Перші тріщини та провалля на дорожньому "серпантині", що веде на Монастирську гору в Полтаві, з'явилися майже два роки тому – в травні 2023-го. Тоді до цього поставилися більш-менш опосередковано, як до звичайного зношення дороги. "У листопаді (2023-го – ред.) підасфальтували, і сказали експерти, що простоїть до весни, а потім в січні – різко падіння ґрунту, падіння рівня дороги, і довелось негайно закривати проїзд (у січні 2024 – ред.)", – розповідала свого часу місцева депутатка Оксана Лазаренко.

У результаті, понад три тисячі жителів мікрорайонів Дальні Яківці та Монастирська гора фактично залишилися відрізаними від центральної частини міста. Водії та громадський транспорт вимушені об’їжджати понад 10 км іншим краєм міста, щоб дістатися до роботи, шкіл, лікарень, супермаркетів і вокзалів. На щастя, з газо- та водопостачанням особливих труднощів у людей не виникало, навіть попри те, що відповідні магістралі проходять якраз вдовж "серпантину". Ще минулого року їх вчасно убезпечили.

Під загрозою – центральний храм

На цей час якихось руйнувань на території Хрестовоздвиженського монастиря немає, однак у фахівців все одно викликають занепокоєння тріщини, які з'явилися на монастирському мурі та келіях.

"Провал має чіткий вектор, напрям, має ширину та довжину. І вектор напряму цього ходу вказує на центральний храм цього монастирського комплексу", – говорить археолог, кандидат історичних наук Юрій Пуголовок.

У самому монастирі зараз проживають зо три десятки монахинь. Там продовжують приймати паломників, відвідувачів і звершувати богослужіння. Представники монастиря переконують, що виконують усі рекомендації, які їм надали фахівці: доглядають за приміщеннями, укріплюють їх, відводять воду.

Монастир заснований у 17-му столітті. Центральний собор – на честь Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього споруджений на початку 18 століття. Його зведення велося коштом полтавського полковника Кочубея та двох українських гетьманів – Самойловича й Мазепи. Інший храм обителі – Троїцька церква – споруджена 1750 року, однак була зруйнована під час Другої світової війни, відновлена вже при незалежності. Після років правління радянської влади монастир відкрили в 1991 році. В обителі зараз зберігаються мощі єпископа Афанасія (Вольховського), полтавського чудотворця.

Чекати на швидкий ремонт не варто

Жодних серйозних ремонтів відтоді, коли почав сповзати ґрунт, міська влада ще не провела. Ба більше, за понад рік і дев'ять місяців ще не завершене розроблення проєктно-кошторисної документації (ПКД), а відповідно – не проведений тендер, не визначена компанія-виконавець і найголовніше – не віднайдене фінансування.

Завершити хоча б перший етап – розроблення ПКД – міська влада мала можливість ще навесні-влітку минулого року, однак у результаті просто згаяла мінімум вісім місяців.

Перша спроба запроєктувати капремонт пошкодженої зсувами ґрунту ділянки тривали з грудня 2023-го до липня 2024 року. Проєкт виконувало київське ТОВ "Власт-Буд".

Компанія розробила різні проєктні рішення, але всі вони, мовляв, не задовільнили фахівці, зокрема з міського управління ЖКГ. Натомість новий проєкт замовили в ТОВ "Науково-виробнича фірма "Мостопроект" – відома київська компанія, яка виконувала безліч підрядів як на Полтавщині, так і в інших регіонах України.

Всі проєктні роботи за найоптимістичнішим сценарієм мають завершити в лютому 2025-го, після чого можна проводити тендер.

За попередніми й неофіційними оцінками, вартість капітального ремонту ділянки, де триває зсув ґрунту, коштуватиме в межах 100-150 млн грн. Сума – колосальна, яку міський бюджет навряд чи самостійно зможе потягнути. Попри те, що міські чиновники обіцяють завершити ремонт до кінця 2025-го, найбільш імовірно роботи затягнуться на кілька років, звісно, якщо до фінансування не долучиться обласний або державний бюджет.

Втім, шанси знайти спільну мову з Полтавською обласною державною адміністрацією, головним виконавчим органом в регіоні, навряд чи легко вдасться, особливо враховуючи низку конфліктів між міськрадою й ОВА, яка регулярно влаштовувала аудит будь-яких рішень і тендерів мерії. Втім, можливо, ситуація з ремонтом активізується зі зміною керівництва ОВА, яка, за даними RegioNews, запланована найближчим часом.