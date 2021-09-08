Шесть лет и конфискация за 2 тысячи долларов: как Высший антикоррупционный суд взялся за судей-взяточников

Бывший председатель районного суда на Тернопольщине, пойманный на копеечной по украинским меркам взятке, после пяти лет рассмотрения его дела в различных инстанциях таки получил от ВАКС путевку в новую жизнь за решеткой

Бывший председатель районного суда на Тернопольщине, пойманный на копеечной по украинским меркам взятке, после пяти лет рассмотрения его дела в различных инстанциях таки получил от ВАКС путевку в новую жизнь за решеткой

Фото из открытых источников

После трех лет волокиты и двух лет работы Высшего антикоррупционного суда бывший глава Козовского райсуда Тернопольской области был признан виновным в продаже своего решения за 2 тысячи долларов США. RegioNews решил напомнить, кого еще из служителей Фемиды отправил за решетку созданный два года назад ВАКС. И какой безрадостной была ситуация до его появления.

Пятилетка судьи Кренцеля

В феврале 2016 года детективы НАБУ и полицейские поймали главу Козовского районного суда Тернопольской области Михаила Кренцеля. Правоохранители обнаружили нехитрую "бизнес-аферу" представителя судебной ветви власти. Он предлагал купить его услуги за скромную сумму в 2000 американских долларов. Услуги заключались в том, что Кренцель должен был отказать в ходатайстве об отмене испытательно-испытательного срока. Проще говоря, в одном из дел человек, который был осужден на условный срок и нарушил соответствующие нормы, должен был отправиться в места лишения свободы, а Михаил Кренцель обещал закрыть глаза и дело об этих нарушениях, не отменяя испытательный срок.

К афере подключилась адвокат нарушителя Наталья Лесная, через которую и прокручивалось все это дело. Но завершить ее успешно господину Кренцелю не удалось – именно на получении требуемых денег его и поймали правоохранители. Его и госпожу Лесную. На следующий день после задержания председателю райсуда объявили подозрение, через пару недель такая же процедура состоялась в отношении юристки-посредницы - и…

И началась привычная в украинских реалиях канитель. Дело "бизнесменов" от юриспруденции передавалось из одного суда в другой. В 2017 году оно оказалось в соседней Ивано-Франковской области - в Калушском межрайонном суде, где остановилось без движения на два года. И аж в октябре 2019-го на нее обратил внимание вновь созданный (начал работу 5 сентября того же года) Высший антикоррупционный суд, который начал рассмотрение этого дела фактически с самого начала.

А 2 сентября 2021-го ВАКС вынес решение по делу своего бывшего коллеги (его уволили с судейской должности еще в сентябре 2016 года). Кренцель, который, кстати, еще в 2010 году находился под подозрением относительно нарушения присяги, получил шесть лет заключения. Кроме того, после отбытия наказания он еще три года не сможет занимать соответствующие должности. Вишенкой на торте стала конфискация всего его имущества.

Не осталась в стороне внимания Фемиды и ситуативная приспешница Кренцеля. Наталья Лесная, по решению ВАКС, приговорена к пяти годам лишения свободы и двум годам запрета на адвокатскую деятельность. Несколько мягче оказалась и финансовая сторона приговора - у адвоката конфисковали лишь половину всего имущества.

Взяточникам – таки бой

Конечно, впереди еще апелляции, поэтому, возможно, судья и юрист таки избегут наказания. Но практика последних лет показывает, что такое удается далеко не всем. По крайней мере, доведенных до приговора дел, в которых как подозреваемые фигурируют сами судьи, с каждым годом все больше. Причем попадают они на скамью подсудимых часто за довольно смешные деньги.

Например, в июне все тот же ВАКС приговорил к тем еще 6+3 (заключение и запрет на работу) годам с конфискацией автомобиля и земельного участка судью Броварского горрайонного суда Киевской области Анну Билык. Она, как и ее тернопольский коллега Кренцель, также сама проявила инициативу – только не в отношении возможной поездки в колонию, а об изъятии 13,5 тонн горючего. За свою "помощь" Билык захотела даже меньше, чем тернопольский судья-"бизнесмен" – одну тысячу евро.

Еще меньше хотел получить за "правильное" решение судья Межгорского районного суда Закарпатской области Антон Гайдура. К нему в руки попал гражданский иск, в котором фигурировала сумма в 150 тыс. гривен. Гайдур захотел себе десятину, то есть чуть более 500 долларов. А получил пять лет за решеткой, три года запрета на работу и конфискацию имущества.

Бывали суммы и посерьезнее. Скажем, в марте 2021 года 3,5 года тюрьмы и стандартный трехлетний срок запрета на занятие должностей в юридической сфере получил судья Жовтневого суда Днепра Вадим Галичий. Он прокололся на желании помочь знакомому избежать наказания за целый комплекс нарушений - тут и фиктивное предпринимательство, и кража с проникновением в жилище, и даже угон автомобиля. Конечно, этот набор "потянул" уже на 10 тысяч долларов.

А до ВАКС было так

Все эти приговоры, отмечают эксперты, массово пришли именно после начала работы Высшего антикоррупционного суда. До того подобные дела, если и доходили до суда, то находились там годами – как дело Кренцеля. Да и упомянутый выше днепровский "рачитель за знакомого" Галичий рассматривался в Вольнянском районном суде соседней Запорожской области 31 месяц. И, по всей вероятности, дорасглядывался бы совсем не до того финала, который обеспечил ему ВАКС всего за год с хвостиком.

Показательной для доВАКСовских времен является история, скажем, судьи Михаила Гуцала, которого в ноябре 2015 года в Кременчугском районном суде Полтавской области оправдали по делу о 6 тыс. долларов взятки (по иронии судьбы, спрятанные в "Вестник Верховного Суда Украины"). Судьи, рассматривавшие это дело, поверили, что таким оригинальным образом этому их коллеге просто вернули долг. Через пять лет Гуцала с почестями - и пожизненным содержанием – отправили на пенсию, а еще через год Полтавский апелляционный суд окончательно признал его невиновным.

История судьи Деражнянского райсуда Хмельницкой области Олега Дворнина закрутилась еще интереснее. В 2016 году Барский суд Винницкой области дал ему шесть лет лишения свободы за "злоупотребление своим служебным положением, завладение чужим имуществом путем обмана и подстрекательство на покушение к даче взятки". Сумма, которая фигурировала в этом деле – 11 тысяч долларов, а люди, которые раскошелились на такой гонорар, занимались хранением и сбытом наркотиков в особо крупных размерах.

Дворнин подал апелляцию и выиграл ее. Началось новое разбирательство, которое судья выиграл. Но апелляцию подала уже прокуратура. Впрочем, и до сегодня это дело не дошло до конца, а Олег Дворнин продолжает работать в Деражнянском суде, вынося свои вердикты.

Как видим, появление Высшего антикоррупционного суда таки что-то изменило в коррумпированном украинском судопроизводстве. Хотя, вместе с тем, дела о 500-1000 долларов – это еще не тот уровень, когда можно говорить о реальной очистке судебной системы. Или в действительно серьезных делах украинские судьи - чистые, как слеза ребенка? Просто трудно в это поверить.