Судова осінь. Як Хмельницький намагався виторгувати собі дешевий газ, і до чого тут битва Зеленського з Кличком

Хмельницька міська влада знайшла простий і елегантний спосіб залишити тарифи на опалювання такими ж низькими, як і раніше. Але, схоже, доведеться за прикладом підлеглих мера Києва Віталія Кличка піти по судах

Хмельницька міська влада знайшла простий і елегантний спосіб залишити тарифи на опалювання такими ж низькими, як і раніше. Але, схоже, доведеться за прикладом підлеглих мера Києва Віталія Кличка піти по судах

Фото з відкритих джерел

У Хмельницькому, здавалося, знайшли вихід із ситуації з неминучим здорожчанням природного газу цієї осені. Втім, RegioNews з'ясував, як і ким цей вихід був перекритий, та за допомогою чого хмельницька міська влада збирається прорубати собі та містянам шлях у дешеву газову осінь. А також яким боком тут політичне протистояння Офісу президента із Київрадою.

Мрії про дешевий український газ

У Хмельницькому, порівняно із іншими обласними центрами, тарифи на опалення – одні з найдешевших в Україні. Скажімо, за наявності лічильників хмельничани платять 1480 грн/Гкал, а без лічильника – 33,85 грн/кв. м. Менші цифри – тільки у платіжках в Чернівцях та Одесі. Й ще, за певних умов, у Львові та Івано-Франківську. Це – офіційні дані міністерства розвитку громад та територій на 1 червня поточного року (для порівняння – у сусідньому Рівному ціна опалення складає 1795 грн/Гкал, або 42,73 грн/кв. м., а у Кропивницькому взагалі 2138 грн/Гкал, чи 55,73 грн/кв. м.)

Отже, у Хмельницькому востаннє підвищували ціну на теплопостачання для населення ще у 2018-му і досі примудрялися утримувати її на цьому рівні - саме завдяки цьому й вибилися в лідери. Але восени поточного року очікується неминуче подорожчання тарифів на газ, зокрема, через підвищення ціни на блакитне паливо "Нафтогазом". Тож у Хмельницькому почали шукати варіанти для збереження нинішньої низької ціни на опалення.

І на початку серпня, здавалося, знайшли. Хмельницька міська рада вирішила закупати газ напряму у компанії "Укргазвидобування", яка, як зрозуміло із назви, займається видобутком цього важливого соціально-економічного ресурсу на території України. І, відповідно, вартість його дешевша за придбаний за кордоном. Принаймні, мер Хмельницького Олександр Симчишин, оголошуючи про знайдений вихід, бадьоро рапортував про те, що вартість українського газу від "Укргазвидобування", навіть враховуючи прибуток цієї компанії, не коштуватиме вище 4500 гривень за тисячу кубів. І це, мовляв, дозволить зберегти тарифи на опалення у місті на такому ж низькому рівні, як є зараз.

Але щось пішло не так. До суду?

Втім, реакція АТ "Укргазвидобування", яке є дочірнім підприємством НАК "Нафтогаз України", на цю пропозицію від міськради Хмельницького була не такою оптимістичною, як хотілося Симчишину і компанії. По-перше, зазначили газівники, усі обсяги товарного газу власного видобутку у них уже законтрактовані до кінця року. Раніше треба було звертатися, панове. По-друге, "Укргазвидобування" заявило, що на даний час взагалі не торгує газом власного видобутку на 2022 рік. Тобто і після Нового року вам, панове, нічого не світить.

Отже, резюмували у Києві на вулиці Кудрявській, ні "Хмельницьктеплокомуненерго", ні "Південно-Західні тепломережі" дешевий український газ не отримають. Та й взагалі, нагадали в "Укргазвидобуванні", ми - не самостійна бізнес-одиниця, а таки частина "Нафтогазу", тож звертайтеся, шановні, за правильною адресою (і з відповідними сумами на рахунку).

Не можна сказати, що у Хмельницькому така відповідь "Укргазвидобування" когось здивувала. Там від самого початку планували майбутні кроки, зважаючи на можливу відмову. Відтак тепер просто запустять у дію так званий "план Б"- заступник міського голови Хмельницького Василь Новачок вже підтвердив, що мерія звернеться до суду.

За столичним прикладом

"План Б" читався і був цілком зрозумілим, бо Хмельницька міськрада не перша в Україні, хто пішла на такий крок. Ще у травні зверталося до "Укргазвидобування" столичне комунальне підприємство "Київтеплоенерго". В тій історії усе завершилося, звісна річ, так само – компанія-видобувник газу відправила бажаючих купити дешевий український газ до посередника, газопостачальної компанії "Нафтогаз Трейдинг". Тож "Київтеплоенерго" ще 26 липня подало позов до суду, мотивуючи свої претензії "необхідністю забезпечення природним газом виробника тепла без комерційних посередників". А також, згідно із класичною українською мрією, заявляючи про "справедливу ціну" на газ, видобутий на українській території.

До речі, крім обласного центру, на Хмельниччині у судову війну із "Укргазвидобуванням" втягнулася і периферія, причому навіть випередивши Хмельницький. Так, КП "Тепловик" із Старокостянтинова уже подало позов із тією самою вимогою. Ба більше, Симчишин ще на початку серпня заявляв, що цю ідею – купувати газ напряму, без посередника – на засіданні правління Асоціації міст України підтримала більшість обласних центрів. Тож цілком імовірно, що восени нас чекає потужна злива судових позовів на адресу "Укргазвидобування" – принаймні, від тих міст, які є активними учасниками АМУ.

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Між іншим, якщо зважити на те, що призначення нинішнього очільника "Нафтогазу" Юрія Вітренка лобіював сам президент Володимир Зеленський, а головою Асоціації міст, на засіданні правління якої і народилася ідея з "Укргазвидобуванням" (і першим втілило її в життя, аж до стадії "судовий позов" саме київське комунальне підприємства) є мер Києва Віталій Кличко – чи ж не отримаємо ми під прикриттям боротьби за дешевий газ чергову серію політичної "санта-барбари" під назвою "Банкова vs Хрещатик, 36"? Принаймні, привід для удару по центральній владі обрано актуальний – попереду зима, а кому із мерів захочеться, аби саме з його іменем асоціювали жителі очолюваного ним міста ті чи інші проблеми із актуальним опалювальним сезоном.