Россияне ударили ракетой по Харькову: есть пострадавшая

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В воскресенье, 15 декабря, российские военные в очередной раз обстреляли Харьков. Захватчики попали по Киевскому району города

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

"По предварительным данным, есть вражеское попадание в Киевском районе Харькова. По данным медиков, один человек пострадал", – говорится в сообщении.

Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что оккупанты ударили по городу ракетой.

Напомним, россияне ударили по Запорожской области по авиации и РСЗО. Ранены два человека.