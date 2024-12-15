Россияне ударили ракетой по Харькову: есть пострадавшая
В воскресенье, 15 декабря, российские военные в очередной раз обстреляли Харьков. Захватчики попали по Киевскому району города
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
"По предварительным данным, есть вражеское попадание в Киевском районе Харькова. По данным медиков, один человек пострадал", – говорится в сообщении.
Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что оккупанты ударили по городу ракетой.
Напомним, россияне ударили по Запорожской области по авиации и РСЗО. Ранены два человека.
Россияне попали дроном в авто "Укрпочты" на Николаевщине: водитель в тяжелом состоянииВсе новости »
14 декабря 2024, 18:15Спасатели показали, как ликвидировали последствия ракетной атаки на Львовщину
13 декабря 2024, 15:35В ГСЧС показали фото масштабного пожара на Прикарпатье после обстрела
13 декабря 2024, 13:43
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: в ОВА сообщили, как отработала ПВО
15 декабря 2024, 12:15РФ атаковала Николаев ударными БПЛА: поврежден объект инфраструктуры, пострадали работники
15 декабря 2024, 11:50Силы обороны уничтожили полевой склад БК и укрытия оккупантов в Харьковской области
15 декабря 2024, 11:10Российская армия ударила по гражданской инфраструктуре Херсонщины: ранены 5 человек
15 декабря 2024, 10:55Под Львовом столкнулись легковушка, автопоезд и микроавтобус с пассажирами: 7 человек погибли, 3 травмированы
15 декабря 2024, 10:30Россияне ударили по Запорожской области из авиации и РСЗО: ранены гражданские
15 декабря 2024, 10:10В ВМС сообщили, есть ли угроза ударов "Калибрами" с моря
15 декабря 2024, 09:55Большая огневая мощь: Украина модернизировала американские бронетранспортеры М113
15 декабря 2024, 09:30Как будут отключать свет в Украине 15 декабря: в Укрэнерго показали графики
15 декабря 2024, 07:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Все блоги »