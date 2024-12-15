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15 декабря 2024, 12:15

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: в ОВА сообщили, как отработала ПВО

15 декабря 2024, 12:15
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фото: Сергей Лысак
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Поздним вечером 14 декабря и утром 15 декабря на Днепропетровщине работала ПВО. В регионе сбивали российские "шахеды"

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

К счастью, люди во время вражеской атаки не пострадали.

"Из-за российской атаки задел частный сектор в Днепровском районе. Повреждены два дома, автомобиль, газопровод и линия электропередач", – говорится в сообщении.

Сергей Лысак добавил, что вечером и утром защитники неба из Воздушного командования "Восток" уничтожили над Днепропетровщиной три "шахеда".

Напомним, сотрудники СБУ и Национальной полиции задержали Рубена Восканяна, причастного к установке и подрыву самодельного взрывного устройства возле здания ТЦК и СП в Днепре. Предварительно, он совершил теракт по указаниям российских спецслужб.

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