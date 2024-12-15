Российская армия ударила по гражданской инфраструктуре Херсонщины: ранены 5 человек
За прошедшие сутки, 14 декабря, российские войска атаковали 37 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пятеро гражданских получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Кизомис, Станислав, Томина Балка, Новодмитровка, Дарьевка, Федоровка, Шляховое, Новоалександровка, Широкая Балка, Антоновка, Нововоронцовка, Камышаны, Гончарное, Качкаровка, Красный Маяк, Садовое, Белозерка, Приозерное, Приднепровское, Берислав, Томарино, Львов, Понятиевка, Саблуковка, Гавриловка, Ивановка, Осокоровка, Токаревка, Веревка, Михайловка, Николаевка, Змиевка, Республиканец, Веселое, Тягинка, Одрадокаменка и Казацкое.
"Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения", — говорится в сообщении.
Российские захватчики били по социальной, транспортной инфраструктуре и жилым кварталам. Оккупанты повредили две многоэтажки и 23 частных дома. Также россияне изуродовали газопроводы, хозяйственное сооружение, станцию техобслуживания, гараж и частные автомобили.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за атаки российских беспилотников погибла жительница Херсонщины - 50-летняя жительница поселка Казацкое Бериславского района.