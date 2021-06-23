Здоровая страна: что не так с очередным амбициозным проектом Зеленского

Действующая власть разродилась очередным гигантским национальным проектом, словно забыв, сколько проблем есть в самой отрасли здравоохранения. А также о том, что систему, которую запланировано построить этим проектом, необходимо будет постоянно поддерживать в рабочем состоянии

Действующая власть разродилась очередным гигантским национальным проектом, словно забыв, сколько проблем есть в самой отрасли здравоохранения. А также о том, что систему, которую запланировано построить этим проектом, необходимо будет постоянно поддерживать в рабочем состоянии

president.gov.ua

В деталях очередного мегапроекта, представленного президентом Владимиром Зеленским на форуме "Украина 30", разбирался RegioNews.

Хорошо забытое старое

Поигравшись немного в карающую десницу СНБО, глава государства вернулся к своему гранд-детищу - форуму "Украина 30". На этой неделе он был посвящен здоровью нации. Итак, в традиционном уже пафосном стиле Владимир Зеленский объявил целую программу под названием "Здоровая Украина".

Цель программы благородная – "украинцы должны жить дольше". С такой формулировкой трудно спорить, и даже свежая шутка злых языков, что для этого "надо просто перестать умирать", не перекрывает полезности этой программы. В теории. На практике же возникает целый ряд вопросов.

Например, одна из частей проекта "Здоровая Украина" (всего их было объявлено три) касается "создания активных парков и спортивных площадок по всей территории Украины". Глава министерства молодежи и спорта Вадим Гутцайт отрапортовал, что программа "Активные парки" уже начата, и в этом году в Украине появится аж 870 новых спортивных площадок.

В идее строительства спортплощадок нет как ничего плохо, так и ничего нового. Еще в позапрошлом десятилетии подобную программу запускали локально – усилиями Федерации футбола Украины. Тогда не только открывали небольшие футбольные поля (и даже мини-стадионы), но и вводили в школах "уроки футбола". Что касается нового школьного предмета, то он давно стал историей. А вот площадки действительно строились. Вот только построить посреди города, посреди жилого массива, микрорайона футбольную площадку с искусственным покрытием и деревянными стенами – это даже не половина работы. Значительно важнее потом эту площадку ремонтировать и восстанавливать – одним словом, поддерживать ее в надлежащем состоянии.

Увы, те футбольные площадки, которые в честь автора идеи (тогдашнего президента ФФУ, а ныне нардепа от ОПЗЖ Григория Суркиса) называли "суркисовскими площадками", сохранились далеко не всюду. Собственно говоря, они сохранились в основном там, где за ними было кому следить – в частности, на территориях спортивных и обычных школ. Поля же, установленные прямо посреди жилых домов, рано или поздно были испорчены, разбиты и фактически уничтожены.

Поэтому возникает соответствующий вопрос и к авторам этого прожекта - 870 площадок до конца года вы построите, а кто будет поддерживать их функционирование в соответствующем состоянии? И не похоже ли это на банальную попытку "намыть денег" на очередном инфраструктурном проекте?

Кто будет работать

Что касается идеи полных медицинских обследований, то для осмотров такого масштаба, как запланировано в программе, нужны, во-первых, соответствующие мощности. Иначе все превратится в бесконечное стояние в очередях, что нивелирует любые плюсы проекта. Во-вторых, необходим обслуживающий персонал. И тут мы опять-таки имеем тревожные звоночки о том, что автор(ы) идеи витает(ют) в облаках.

Скажем, несмотря на все яркие перспективы, здесь и сейчас в одном только Ивано-Франковске (который, напомним, очень сильно пострадал от коронавирусной пандемии), увольняют около 200 работников медицинской системы. Из них 55 - это профильные врачи. Местные власти пытаются найти им работу (которая некоторых врачей откровенно возмущает, поскольку врачу-офтальмологу предлагается, скажем, должность младшей медицинской сестры), параллельно критикуют власть центральную – мол, это все из-за прекращения финансирования Национальной службой здоровья.

Как вывод: строить систему тотальных и постоянных медицинских обследований и при этом терять уже те кадры, которые есть на этот момент - явно противоположное по направлению движение, более похожее на броуновское, чем на перспективное.

"Верю - не верю" на фоне провала вакцинации

Кроме конкретных бед и слабых мест программы (как уже раскритикованной рядом экспертов реформы школьного питания от первой леди и известного шеф-повара Евгения Клопотенко), есть вопросы и к проекту в целом. Точнее, к несовпадению обещаний и планов с реальным положением вещей.

Скажем, главная проблема – вакцинация от коронавируса – фактически провалилась. К большому счастью и украинцев, и избранной ими власти, количество новых больных в последние недели начало снижаться. Но председатель профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий уже заявил, что на Украину надвигается индийский штамм "Дельта", который значительно агрессивнее и тяжелее. Поэтому, отметил нардеп, надо активизировать вакцинацию.

Но именно в этом вопросе общество и увидело, чего стоят обещания нынешней власти. Несмотря на все бодрые реляции о равенстве всех перед вакциной, в начале лета оказалось, что депутатов – и не только Верховной Рады, но и ряда областных советов – вакцинируют топовым и признанным миром препаратом от Pfizer-BioNTech. То, о чем говорили сначала как о слухах, говорили с осуждением и негодованием (мол, опять, как и в советские времена - начальству все самое лучшее), в июне просто и банально стало свершившимся фактом.

Для населения же в лучшем случае есть различные варианты Astra Zeneca – это если население найдет координаты, по которым можно записаться на вакцинацию. Для тех же, кто хочет, как в цивилизованном мире, просто прийти в центр вакцинации и получить свою дозу – предлагают китайский CoronaVac. К которому как минимум есть вопросы относительно процента эффективности и международного (то есть, прежде всего, в ЕС и США) признания.

Поэтому возникает логичный вопрос - насколько эффективным будет этот проект "Здоровая Украина"? Не превратится ли он в очередную "потемкинскую деревню" с советско-номенклатурными исключениями, как это происходит уже сейчас с вакциной от коронавируса? Этот вопрос, к сожалению, выглядит вполне риторическим.