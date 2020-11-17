Вибори у Мелітополі: хто керуватиме містом замість новообраного мера Федорова

Феєрична перемога на виборах міського голови Івана Федорова може стати для нього «золотою мишоловкою», адже фактично керувати Мелітополем буде зовсім не він

Феєрична перемога на виборах міського голови Івана Федорова може стати для нього «золотою мишоловкою», адже фактично керувати Мелітополем буде зовсім не він

Мелітополь – дуже складне місто в Запорізькій області. Окрім того, що цей населений пункт вже кілька десятиріч вважається кримінальною столицею регіону, кілька років тому він отримав ще й славу "міста сепарів". Також слід зазначити, що Мелітополь чи не завжди був майже непідконтрольний запорізькій обласній владі.

Чи зміниться ситуація після місцевих виборів, яким курсом підуть новообрані депутати та чого очікувати від новоспеченого міського голови, розбирався RegioNews.

Хто став не милий Мелітополю

Заступник голови Запорізької облдержадміністрації Іван Федоров переміг на виборах мера Мелітополя у першому турі. За його кандидатуру відали голоси 59,6% виборців (більше 21 тисячі жителів міста). З величезним відставанням від лідера перегонів друге місце зайняв кандидат від ОПЗЖ Павло Маслов (16,7%), третє – батько відомого місцевого бізнесмена Євгена Балицького Віталій Балицький. За нього проголосували лише 11,8% виборців.

Перемога Федорова була прогнозованою та очікуваною. По-перше, 32-річний пан Іван – впізнавана у місті особистість (працював заступником міського голови, обирався депутатом міської та Запорізької обласної ради), по-друге, він мав шалену підтримку з боку свого колишнього шефа, діючого нардепа з групи "За майбутнє" Сергія Мінька, який свого часу був мером Мелітополя. Слід зазначити, що Федоров висувався від політичної партії "Команда Сергія Мінька", що також додало йому чимало голосів (у Мінька в Мелітополі дуже великі рейтинги та підтримка виборців). Однак, отримавши перемогу на виборах, новообраний мер фактично потрапив у політичну кабалу до свого покровителя. Тому можна припустити, що фактично керувати Мелітополем буде точно не градоначальник.

Справа в тому, що "Команда Сергія Мінька" ("КСМ") також стала лідером і на виборах до Мелітопольської міськради – з 42-х місць цій політсилі дісталося аж 19 мандатів, тобто для створення більшості їй не вистачає лише 3 "багнета". Відтак "КСМ" може створити коаліцію або з "Європейською солідарністю", яка "взяла" три місця в раді, або ж з партією "За майбутнє", котра отримала 4 депутатські мандати, або і з тими, і з тими одночасно. В разі створення такої коаліції, партія Мінька отримає повністю підконтрольну більшість, а представники "ЄС" чи "За майбутнє" - кілька "теплих" місць, наприклад, у важливих депутатських комісіях або ж керівні посади на ключових комунальних підприємствах.

Торг "умєстєн"?

В ідеалі ж для Мінька – об’єднатися з представниками ОПЗЖ. Ця політична партія зайняла друге місце на виборах до Мелітопольської міськради та отримала 11 депутатських місць. В такому випадку коаліція взагалі складеться з 30 депутатів, і інші політичні сили, які пройшли до ради (крім "ЄС" та "За майбутнє", це - "Опоблок", якому дісталося всього 5 місць), будуть виконувати лише роль "весільних генералів". Навіть якщо вони об’єднаються в якості опозиції, що дуже й дуже сумнівно, то їм банально не вистачить голосів для блокування будь-яких питань.

Для Сергія Мінька і його підопічного Федорова об’єднання з ОПЗЖ – ідеальне політичне рішення. Проте з можливими партнерами доведеться домовлятися і торгуватися. Перемовини про "злиття" Мінько може провести зі своїм колегою по парламентському цеху Володимиром Кальцевим, який очолює обласний осередок ОПЗЖ. Поговорюють, що шановані пани мають добрі стосунки, тож в такому питаннІ, як контроль над одним з ключових міст регіону, легко знайдуть спільну мову.

"Звісно, Мінько і Кальцев в добрих стосунках. Що стосується можливої коаліції, то вони домовились ще до виборів", - підтверджує припущення RegioNews впливове політичне джерело. За словами нашого експерта, в разі якщо лідери двох політсил домовляться про об’єднання, то ОПЗЖ дістанеться посада секретаря міськради та кілька комісій, а, можливо, Мінько віддасть "на відкуп" партнерам й декілька департаментів або комунальних підприємств.

Бачиш мера? А він є!

При такому політичному розкладі без ролі першого плану залишається головна дійова особа цієї мелітопольської вистави – новообраний мер Іван Федоров. Не зважаючи на власні амбіції, він має всі шанси стати лише номінальним бургомістром, який – при найгірших для нього обставинах – згодом ризикує перетворитися на цапа-відбувайла.

Як вже говорилось, Федоров - дуже залежний від Мінька. В першу чергу, політично. Тому можна припустити, що фактично керувати Мелітополем буде саме його колишній очільник. Якщо нардепу вдасться сформувати абсолютну більшість в міськраді, то справи Федорова автоматично погіршаться, а він потрапить на гачок: в разі непокори – висловлення недовіри, що підтримає весь депутатський корпус. І це в кращому випадку. При найгірших обставинах пан Іван взагалі ризикує змінити крісло в президії міськради на буцегарню. Тим більше що і Федоров, і Мінько вже є фігурантами кількох кримінальних проваджень стосовно розкрадання мелітопольських бюджетних коштів, які вже кілька років розслідують правоохоронці.

Не виключено, що таких справ в майбутньому стане більше, проте їхньою головною "дійовою особою" вже буде виключно Федоров. Бо рішення буде приймати Мінько, а офіційні документи доведеться підписувати саме Федорову. Тож новообраний мелітопольський мер опинився в дуже непростій ситуації: з одного боку, він досяг своєї мети і таки обійняв головну посаду в рідному місті, але з іншого – його політичні амбіції перетворюються в своєрідну "золоту мишоловку", яка може закритися будь-якої миті.