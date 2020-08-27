Кампания в Мариуполе: новый бренд на витрине Ахметова

Выборы городского головы Мариуполя будут практически безальтернативными, но расклад в Мариупольском горсовете может измениться. Впрочем, максимум – визуально

Выборы городского головы Мариуполя будут практически безальтернативными, но расклад в Мариупольском горсовете может измениться. Впрочем, максимум – визуально

Кто и как готовится получать доверие мариупольцев на выборах-2020 разбирались на месте, специально для RegioNews.

Местные выборы-2020 в Мариуполе могут стать как традиционно скучными, так и медийно занятными. Как бой боксеров одного промоутера или футбольный матч "Шахтер" – "Мариуполь". Почти абсолютное господство в горсовете ахметовского "Оппоблока" чисто статистически может пошатнуться, причем не в пользу "Слуги народа", а промосковских ОПЗЖ и Шария. Кандидат на пост городского головы, действующий мэр Вадим Бойченко пока остается безальтернативным. Еще нет официальных оппонентов, да и реальных тоже.

Ставленнику ахметовского "Метинвеста" Бойченко предстоит не только вновь бороться за гарантированное кресло градоначальника, но и воевать за все кресла в местном совете. Для чего и создана партия "Блок Вадима Бойченко" (БВБ) – пока что ситуативный проект, который должен абсорбировать не только голоса сторонников "Оппоблока" и "Слуги народа", но и отобрать у ОПЗЖ и Шария электорат, который принято называть "ватным".

Поле боя

Пока расклад сил, согласно последнему соцопросу от группы "Рейтинг", таков: 39,2% - "Блок Вадима Бойченко"; 26,7% - ОПЗЖ; 9,7% - "Слуга народа"; 7,4% - "Партия Шария"; 5,9% - "Оппозиционный блок".

А прошлые выборы дали такое распределение мандатов в горсовете: "Оппозиционный блок" - 45, "Сила людей" - 5, "Наш Край" - 4. Из которых реальную оппозицию представляли только депутаты "Силы людей", результаты которой на выборах в 2015 году стали сенсацией местного масштаба. И теперь соотношение сил, еще и с новыми прозрачными списками, явно будет меняться.

Кроме того, из выборов выпадает поселок Сартана, где постановлением ЦИК голосование в 2020 году не будет проводиться, так как Донецкая областная военно-гражданская администрация не гарантировала его безопасность. Причем с начала российско-украинской войны все выборы – местные, парламентские, президентские – там проводились, даже несмотря на куда более опасные условия. Чего только стоит артиллерийский обстрел похоронной процессии 14 октября 2014-го, когда 7 мирных жителей погибли и еще 18 получили ранения. Впоследствии Сартану накрывало артобстрелом неоднократно, пока перед подписанием вторых минских соглашений силы АТО не отбросили гибридную российскую армию ближе к границе. Но теперь крупная ОТГ, по сути – часть Мариуполя, где очень велико влияние действующего секретаря горсовета Степана Махсмы, выпадает из ахметовского лагеря, и митинги протеста пока не возымели действия на ЦИК.

Почему блок Бойченко

Причины создания партии вождистского толка – блока имени действующего мэра – не сложная загадка для политологов. Мариуполь известен своими фантомными болями по социализму Владимира Бойко – бывшего, давно покойного хозяина металлургическо-сельскохозяйственной империи местного масштаба - Мариупольского меткомбината имени Ильича. Тогда колбаса и молоко были дешевле, своих – больше, донецких – меньше. И лепить вождя из почти омофона Бойко – Бойченко, еще и экс-директора по персоналу комбината имени Ильича – не самая пустая затея. Тем более, когда в ОПЗЖ есть еще один вождь – Бойко, коллекционер буровых вышек, отжатых россиянами в крымских водах. И нужно срочно указать, кто тут свой, мариупольский. Что очень важно для местного электората, уставшего доказывать, что Мариуполь – не Донбасс, а Приазовье, и тут даже сепаратизм если и пройдет, то хитрый, чтобы, не дай Боже, как в Донецке и с ароматом греческих чебуреков.

Посвящение в большую политику Вадима Бойченко прошло на интервью у Дмитрия Гордона, где такой же улыбчивый мэр рассказывал программу партии так долго, что у обоих тренированные мышцы скул вошли в тонус. Позднее, 20 августа он вместе с командой выдал расширенную версию предвыборных обещаний на презентации блока имени себя на берегу моря, где корабли бороздили глубоко и красиво: реконструкция пляжа в поселке Песчаный, строительство Аквапарка и инновационного стадиона Mariupol Arena, питьевая вода из кранов к 2024 году, Дворец культуры в каждом районе и т.д. Витрина с истинно ахметовским размахом руками местных мариупольских заводчан.

Монополия как цель

Технологии предвыборной борьбы сейчас в Мариуполе измеряются деньгами. В идеальных условиях, как показалось бы политическим игрокам в любом другом городе, хозяева ситуации вкладываются в агитацию по полной программе и даже больше. БВБ есть на каждой рекламной и не только плоскости, вещает из любого утюга, полностью зачищенное под "Метинвест" медиа-пространство (практически все СМИ Мариуполя, кроме одного городского сайта, подконтрольны структурам Ахметова) работает на победу действующего мэра. Из общенациональных телеканалов здесь в основном популярны подконтрольные Медвечуку, так что агитполе оппонентов БВБ в виде ОПЗЖ широко и эффективно, оставшихся подбирает в соцсетях коллективный Шарий.

Задействованы и другие ресурсы, на микроуровне. Например, в списки заводятся руководители ОСМД, которые в надежде на плюшки из горбюджета работают на своем дворовом уровне. Даже печать бюллетеней планируется в типографии "Приазовский рабочий", подконтрольной Ахметову. Совсем не факт, что там под выборы сделают дополнительный тираж, но на всякий случай – пусть будет, да и лишний заказ не помешает.

В ход пошла и токсичная для меткомбинатов тема экологии: Бойченко заявил о переносе из центра города самого грязного коксохимического производства "Азовстали" на комбинат имени Ильича – на периферию, мол, так пообещал Юрий Рыженков, генеральный директор Метинвест-Холдинга. Совсем не факт, что так и будет, но таким образом БВБ заходит на агитационное поле единственной реальной оппозиции в виде "Силы людей", которая сейчас выглядит на фоне ахметовской политсилы вообще без ресурсов. Доступная для СЛ форма агитации – от дома к дому. В 2015 году она дала 7,8% и пять мест в горсовете. В этом - все может сложиться печальней. Местный лидер СЛ, глава депутатской комиссии по экологии горсовета Максим Бородин пока не знает, станет ли кандидатом на пост городского головы. "Намерение есть, но все упирается в залог. Шансов победить действующего мэра очень мало, это больше о том, чтобы дать людям возможность проголосовать против, показать свою позицию", - говорит он.

На фото: Максим Бородин

Бородин опасается, что в результате выборов монолит Ахметова в горсовете только укрепится, а лишь добавится новая партийная раскраска. В отношении "Слуги народа" он говорит следующее: "Партии здесь нет как таковой. Просто туда войдут люди, связанные с "Метинвестом" и Бойченко, просто под их флагами. Там - реальный договорняк, это было видно по съезду, в котором участвовали люди, так или иначе связанные с горсоветом". Аналогичные схемы он предсказывает и в ситуации с "оппонентами" из медведчуковского ресурса: "В ОПЗЖ – люди, которые идут заниматься решаловом. Там нет никакой идеологии, кто заплатил денег – того мы и представляем".

Как еще одного заметного игрока в местном политикуме можно вспомнить Сергея Таруту. Но сейчас он – нардеп от "Батькивщины" и становится все менее мариупольским, к тому же шансы этой партии пройти в горсовет – практически нулевые. Разве что он поможет своими людьми в комиссиях БВБ, ведь Ахметов и Тарута – давние партнеры.

Так что пока действительно загадкой остается не то, сколько условного Ахметова будет на кресло в горсовете, а какой станет риторика Мариупольского горсовета в отношении российско-украинской войны. За первую каденцию Вадим Бойченко научился выговаривать слово "агрессор" в отношении РФ, город выглядит подчеркнуто жовто-блакитним, патриотизм – официальный тренд. Но развернет ли флюгер нового состава горсовета – покажут результаты выборов и, конечно, отношения Ахметова с официальным Киевом.