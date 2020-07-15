Оксана Деркач – кандидат в мэры Полтавы: граната Мамая в ОПЗЖ или политическая торпеда

Екс-депутатку Полтавского городского совета, секретаря горсовета при каденции Александра Мамая Оксану Деркач на выборы городского главы Полтавы выдвигает партия «Оппозиционная платформа – За жизни». Об этом заявил народный депутат Украины Илья Кива

Екс-депутатку Полтавского городского совета, секретаря горсовета при каденции Александра Мамая Оксану Деркач на выборы городского главы Полтавы выдвигает партия «Оппозиционная платформа – За жизни». Об этом заявил народный депутат Украины Илья Кива

Получит ли Полтава женщину-мэра или нет, но когнитивный диссонанс уже имеет: за Оксану Деркач можно было бы и проголосовать, а вот за ОПЗЖ – многим полтавчанам не очень хочется...

Голосуй – не голосуй, мэром будет у нас...

Лучшим завершение фразы сейчас кажется Александр Мамай. По крайней мере, немало полтавчан убеждены: осенью получим нового старого мэра. Аргументируют свои предсказания тем, что продуктовые наборы, как всегда, сыграют свою роль в электоральных предпочтениях. А еще, вспоминают, что после революции в Полтавском городском совете 2018 года смещенный с должности Полтавский городской голова заявил, что он не сдался и сдаваться не собирается. А грядущие выборы в местные советы – отличный шанс для реванша. Кстати, позицию Александра Мамая не сдаваться поддержал тогда Илья Кива, назвав то, что происходило в Полтавском городском совете осенью 2018-го вакханалией.

К слову, началось все с того, что тогдашний секретарь Полтавского городского совета Оксана Деркач (после того, как ее исключили из рядов партии "Ридне мисто", от которой она баллотировалась в городской совет) не только создала новую депутатскую группу "Едность", но и возглавила ее, хотя, согласно регламенту, секретарь городского совета не имеет права этого делать. О мотивах этого поступка остается только догадываться. Наиболее вероятная версия – секретарь городского совета так сработалась с мэром, что и партийным принципам изменила, и сознательно нарушила регламент. А до этого после объявления об оппозиционности "Ридного миста" до тогдашнего мэра Александра Мамая, Оксана Деркач отказалась освобождать должность секретаря Полтавского городского совета, которая досталась ей по квоте в широкой коалиции депутатских фракций в Полтавском горсовете (туда входили БПП, Мамаева "Совесть Украины", "Риднем мисто"). Отказ освободить пост напоминает анекдот: "Следующий в списке на съедение хищниками – заяц, но он не хочет. Ну, раз не хочет – вычеркиваем!" Вероятно, "вычеркнуть" секретаря Полтавского городского совета из списка "на выход" удалось лишь благодаря ее соратнику Александру Мамаю. Выходит, без нее работать он не мог (или не хотел?). Закончилось же все переворотом – с должности отстранили не только Оксану Деркач, а и городского голову Александра Мамая, которого так рьяно поддерживал Илья Кива.

То, может, это звенья одной цепи – Илья Кива, Александр Мамай, Оксана Деркач?

Кто есть hto?

Илья Кива – уроженец Полтавы. Здесь его хорошо знают, поэтому объяснять полтавчанам, кто это, нет нужды. Как нет ее объяснять, кто такой Александр Мамай.

Интересно, что, возглавив Полтавский городской центр ОПЗЖ (офис которого то красной краской обольют, то подожгут – даже недавно бросили туда гранату Илья Кива поддерживать Александра Мамая прекратил, назвав его полным дураком и лузером за то, что прячет партийную печать и не желает добровольно складывать полномочия руководителя организации ОПЗЖ на Полтавщине. К слову, алгоритм с печатью Александр Мамай "откатал", отказываясь избавляться от полномочий Полтавского городского головы. Это ему не помогло ни в ситуации с переворотом в городском совете, ни в "идеологическом батле" с Ильей Кивой на платформе Полтавской ОПЗЖ.

А что же Оксана Деркач? Представляя ее как кандидатку в мэры Полтавы Илья Кива отметил, что она "имеет богатый опыт и кристально чистую совесть". Имеет ли эта кристальная чистота отношение к Мамаевой "Совести Украины", Илья Кива не уточнил – может, не знает. Не знают этого и полтавчане. С одной стороны, Оксана Деркач – близкая соратница Александра Мамая во времена его мэрства. Еще во время событий Революции Достоинства Мамай не позволил уволить Деркач за якобы отправку полтавских "титушек". За нее он стоял горой и во время переворота в Полтавском городском совете 2018-го года, отмечая, что "Оксана Антоновна будет секретарем городского совета, пока мэром будет Мамай Александр Федорович". С другой стороны, Оксана Деркач попала в Полтавской городской совет в 2010-м году от Партии Регионов, а в 2015-м – от партии "Ридне мисто", городскую организацию которой сама же в июле того же 2015-го и презентовала. Собственно, из рядов этой партии Оксану Деркач в 2018-мом (за пол года до переворота в городском совете) исключили за дестабилизацию внутрипартийной ситуации. Если тогда Оксана Деркач между Александром Удовиченко и Александром Мамаем выбрала последнего, то это говорит не о влиятельности Мамая (у Удовиченко не только в Полтаве, но и во всей области влиятельности однозначно больше), а скорее о преданности секретаря городского совета мэру. Интересно, под формулировкой при исключении Оксаны Деркач из рядов "Ридного миста" "помогают мэру грабить Полтаву" бывшие однопартийцы Оксаны Деркач случайно не имели, в виду те "Крым, Рим, восемь раз через медные трубы со мной пролезла", о которых говорил, защищая секретаря городского совета от отставки, Александр Мамай?

Однако, как бы там не было, но разбираться в перипетиях ее рабочих отношений – дело длительное. Поэтому полтавчане и растерялись: Оксана Деркач как альтернатива гречкосеями (и альтернатива ли?) и одновременно ОПЗЖ – вещи, по мнению многих, для голосования несовместимые...

Hto выиграет?

С точки зрения ОПЗЖ – Оксана Деркач правильный (и даже при определенных обстоятельствах выигрышный) выбор. Именно благодаря этому кандидату в партии есть реальный шанс увеличить рейтинг в Полтаве. А если с остальными кандидатами "повезет", и полтавчан просто не будет выбора и голосовать за будут по стабильному принципу "на безрыбье и рак – рыба", то Оксана Деркач имеет немалые шансы стать Полтавским городским головой.

Другой вопрос: для чего ОПЗЖ Оксане Деркач? Шансы на победу у нее есть и без этой партии. Более того, с этой политической силой Оксана Деркач лишь теряет свой личный рейтинг. Хотя, если считать ОПЗЖ правопреемницей Партии регионов, то именно она – свидетельство стабильности политических взглядов кандидата (так и хочется сказать: "Потому что последовательный"). А, может, Оксана Деркач, как говорится, "что-то знает", и именно такой шаг считает правильным для дальнейшей карьеры?

Однако, выборы пройдут, а упоминание о том, кто под какими флагами принимал в них участие, останется. Впрочем, когда это наши избиратели имели память, что влияет на следующий выбор?

Может, на то и расчет? Если, конечно, это не "многоходовка" смещенного с должности ексмера Александра Мамая – как говорится, не мытьем, так катаньем: и голоса конкурентов Оксана Деркач "оттянет", и контроль за деятельностью местного отделения ОПЗЖ будет. Даже если кандидатка в мэрской гонке победит, то у Александра Мамая контроль будет и над городом.

А тем временем часть полтавчан размышляет над тем, как бы его на грядущих мэрских выборах проголосовать за Оксану Деркач, но не поддержать при этом "Оппозиционную платформу – За жизнь". Вариантов не находит, поэтому все больше склоняется к тому, что Оксана Деркач – не тот кандидат, за которого стоит отдать свой голос.

При такой комбинации пока конкурентов у Александра Мамая нет. Так что, Оксана Деркач – не политическая торпеда, а просто граната, которую Александр Мамай "вбросил" в ОПЗЖ?