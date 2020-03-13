Женские бои в Харькове. Коронавирус и подруга губернатора мешают Светличной стать нардепом

Препятствие журналистской деятельности, недопуск полицейских на встречу с избирателями, подпольные встречи, наблюдатели "вне зоны доступа" и боязнь коронавируса – чем еще охарактеризовались внеочередные парламентские выборы на 179 округе Харьковской области

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Препятствие журналистской деятельности, недопуск полицейских на встречу с избирателями, подпольные встречи, наблюдатели "вне зоны доступа" и боязнь коронавируса – чем еще охарактеризовались внеочередные парламентские выборы на 179 округе Харьковской области

Тайная агитация, и закрытая встреча с потенциальными избирателями

Полиция Харьковской области открыла уголовное дело по факту препятствования журналистской деятельности во время агитационной встречи кандидата с потенциальными избирателями.

Речь идет о скандальном 179 округе. Главная конкурентка Виктории Пташниковой, кандидат в депутаты Юлия Светличная организовала агитационную встречу с избирателями в зале ДК Панютинского вагоноремонтного завода - госпредприятия "Укрспецвагон", но журналистку, которая пришла осветить это событие, выгнали вопреки всем законам.

Стоит отметить, что мероприятие привлекло внимание журналистки в основном из-за того, что все указывало на применение запрещенного приема – подключение админресурса к предвыборной гонке, ведь агитация проходила во время обеденного перерыва на предприятии.

Из-за этого Светличной даже пришлось оправдываться перед пришедшими. "Есть только час для того, чтобы пообедать, но мы вас не очень долго задержим. Вы обязательно подкрепитесь и вернетесь на свое рабочее место", - пообещала кандидат.

Прекратить съемку и покинуть помещение журналиста просил также экс-советник Светличной Александр Абрамов, а действующий первый заместитель председателя главы Харьковского совета Виктор Ковалев даже решил снять на телефон журналистку в работе. После этого мужчины даже пытались отобрать телефон.

Позже выяснилось, что в этот же день на встречу Светличной с избирателями не впустили и съемочную группу телеканала "Прямой", после чего спецкор телеканала Кристина Немченко вызвала полицию. По ее словам, правоохранители также пытались пройти в зал, однако им это тоже не удалось. "Они стучали в дверь, но им никто не открыл", - рассказала Немченко.

Вне зоны доступа

Вне зоны доступа оказались в конце прошлого месяца практически все члены участковых избирательных комиссий. Об этом стало известно из заявления заместителя главы окружной избирательной комиссии Александра Коновала (ОПЗЖ). По его словам, часть членов УИК не отвечали на звонки. Все они представляют интересы Татьяны Егоровой-Луценко, экс-главы Харьковского областного управления юстиции.

По словам Александра Коновала, это означает фальсификацию списка членов УИК от этого кандидата.

"Представление полностью фальшивка, фейк. Там нет реальных людей – или недействительные телефоны дали, или люди вообще не знают о том, что они должны работать в комиссии, то есть они не писали заявление, не давали согласие работать в комиссии", - утверждает он.

Одна из версий появления списка – использование одного из доступных помощникам кандидата реестров.

С свою очередь сама Егорова-Луценко утверждала, что законно нанимала людей из других регионов, а чуть позже заявила, что некоторые из ее представителей отказались от участия в выборах на 179-м округе из-за напряженной избирательной кампании и "потому что существует давление". Егорова-Луценко пообещала найти "пропавшим" замену и в начале марта предоставила новые списки.

Подпольные встречи и конспирологические теории

Еще одной характерной чертой кампании на 179 округе оказались "подпольные" встречи кандидатов и самое что ни на есть коспирологические теории заговоров.

По информации наших источников, камеры ресторана "Прага" в Лозовском районе Харьковской области зафиксировали людей, похожих на главу Харьковской областной администрации Алексея Кучера и Татьяну Егорову-Луценко.

Кучер и Егорова-Луценко. Ресторан в Лозовой

Информацию о "встрече" сразу опубликовало харьковское издание, лояльное к Юлии Светличной. Сама же Егорова-Луценко оправдываться не стала, так как ничего плохого в совместном обеде не видела, о чем говорила в узких кругах, намекая на давнее знакомство с Кучером.

Однако как бы там ни было, приятельские отношения никак не помогли Егоровой-Луценко, а даже наоборот. Когда партия Слуга народа сняла кандидатуру своей подопечной с предвыборной гонки, то в своем заявлении по сути прорекламировала основную конкурентку Егоровой-Луценко – Юлию Светличную. Интересно и то, что именно Егорову-Луценко планировали на 179 округ от команды Зе.

Однако неформальный куратор политической силы в Харьковской области Вадим Слюсарев якобы настоял на заведомо слабой кандидатуре, проигравшей на очередных выборах Фельдману – Виктории Алексейчук. Примечательно, что решение выдвигать Алексейчук было принято в Киеве на закрытом съезде. В пользу "конспирологических теорий" можно отнести и информацию о том, что за выдвижением проигрышного кандидата по договоренности со своим давним другом Вадимом Слюсаревым стоял Игорь Райнин, под протекцией которого как раз и находится Юлия Светличная.

Коронавирус

Страх заболеть коронавирусом также поставил под вопрос выход на работу членов окружных избирательных комиссий, что может и вовсе сорвать выборы на Харьковщине.

По данным председателя Харьковской областной администрации Алексея Кучера на прошлых выборах приняли участие 70 тысяч граждан, в этих планируют принять 45-50 тысяч. Через один участок пройдет около 2 тысяч человек - из-за чего члены окружкомов стали отказываться от участия в процессе.

В четверг, 12 марта, Центральная избирательная комиссия посветила целый вопрос в повестке дня мерам по предотвращению распространения короновируса во время организации и проведения довыборов на 179 округе, при этом сами выборы не отменила.

На заседании ЦИК приняли решение, что процесс должен идти своим чередом и посоветовали членам комиссий самостоятельно следить за здоровьем, мерить температуру и надеть маски.

Рекомендаций по недопущению людей с симптомами простуды на участки нет, да это и невозможно: любой избиратель может назвать это нарушением прав, закрепленных в Конституции. Однако сами члены комиссий решение не поменяли и надеются на перенос дня волеизъявления граждан.

Отметим, что в Харькове и области не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Отменить же досрочные выборы своим решением только может ЦИК.

Сами внеочередные выборы на 179 округе в Харьковской области назначили потому что 5 ноября нардепа-победителя Алексея Кучера президент Владимир Зеленский назначил главой Харьковской областной администрации, после чего Кучер сложил полномочия парламентария. Довыборы должны состояться 15 марта 2020 года.